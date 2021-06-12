إنجلترا تستعيد ماجواير قبل مباراة الثأر

لندن (د ب أ)

شارك هاري ماجواير اليوم السبت في تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عشية أولى مباريات المنتخب في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والمقررة أمام نظيره الكرواتي.

ويتطلع المنتخب الإنجليزي عبر مباراة الغد في المجموعة الرابعة، إلى الثأر لهزيمته الصادمة أمام نظيره الكرواتي في الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وكان ماجواير دعامة أساسية بالمنتخب حينذاك، لكن الشكوك أثيرت حول مشاركته في دفاع الفريق منذ تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل، في التاسع من مايو الماضي.

وغاب ماجواير «28 عاماً» عن صفوف مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الماضي، وكان على مقعد البدلاء في المباراة التي خسرها الفريق أمام فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي، وقد بدأ المشاركة في تدريبات المنتخب أمس الأول الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ماجواير أمام كرواتيا، وقال المدير الفني جاريث ساوثجيت في تصريحات لقناة "آي.تي.في" التليفزيونية أمس الجمعة إن اللاعب حقق تقدماً لم يكن متوقعاً في هذه المرحلة: لذلك نحن بالتأكيد لا نستبعد مشاركته.

كذلك شهدت تدريبات المنتخب مشاركة جوردان هندرسون الذي يعمل على استعادة لياقته، بينما غاب حارس المرمى دين هندرسون، بسبب تعرضه لإصابة.