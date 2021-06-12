فلورينزي غياب وعودة فيراتي!

فلورنسا (د ب أ)

باتت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة المدافع أليساندرو فلورينزي ضمن صفوف المنتخب الإيطالي، في مباراته المقررة أمام نظيره السويسري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعة، ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت أن فلورينزي يعاني من إصابة عضلية في عضلة السمانة اليمنى، وقد تعرض للإصابة خلال مشاركته أمس الجمعة في المباراة الافتتاحية ليورو 2020 والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي 3 / صفر.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن فلورينزي سيكون بحاجة إلى الراحة لأيام قليلة، وبالتالي سيغيب عن المباراة المقررة أمام المنتخب السويسري يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أن الصورة لم تتضح بشأن إمكانية مشاركته في المباراة الثالثة للمنتخب في دور المجموعات، والمقررة أمام منتخب ويلز في 20 يونيو.

وكان فلورينزي قد جرى تبديله خلال مباراة أمس وحل مكانه جيوفاني دي لورينزو.

ويأمل روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي في عودة ماركو فيراتي خلال المباراة أمام سويسرا، بعد أن غاب عن مباراة أمس بسبب عدم استعادة لياقته في الوقت المناسب بعد التعافي من إصابة في الركبة.