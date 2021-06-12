«قرين فيرجسون» يجدد أحلامه بـ «اليوروبا ليج»

لندن (أ ف ب)

جدّد مدرب وستهام الاسكتلندي ديفيد مويس عقده مع فريقه لثلاث سنوات إضافية، كما أعلن النادي الإنجليزي السبت.

وكان مويس انضم إلى فريق شرق لندن منتصف موسم 2019 - 2020 ونجح في إنقاذه من الهبوط إلى المستوى الثاني، قبل أن يقوده إلى المركز السادس في نهاية الموسم الماضي والمشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل، محققاً رقماً قياسياً من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الحلم الذي دفعه للبقاء على أمل أن يحقق المزيد للفريق.

وكان مويس بدأ مسيرته في صفوف برستون نورث اند قبل أن ينتقل إلى إيفرتون، حيث ساهم في تحقيق فريق مدينة ليفربول نتائج لافتة قبل أن يستلم تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لمواطنه السير أليكس فيرجسون عام 2013.

بيد أن تجربته مع الشياطين الحمر لم تكن ناجحة فأقيل من منصبه بعد 10 شهور.

بعد تجارب غير ناجحة مع ريال سوسيداد الإسباني وسندرلاند الإنجليزي وفترة وجيزة أولى مع وستهام، نجح في تجربته الثانية مع الأخير. وصرح مويس بعد تجديد عقده بالقول: أردت الوجود هنا لأنني سعيد، أتطلع قدماً لهذه الفرصة لمواصلة عملية البناء التي نجحت حتى الآن.