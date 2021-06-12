عجمان يُكرم إعلامه

عجمان (الاتحاد)

كرمت إدارة نادي عجمان أعضاء المركز الإعلامي بالنادي، وذلك تقديراً لمجهودهم الكبير خلال الموسم الرياضي 2020-2021، والذي قدم فيه الفريق أداء حاز على إعجاب وتقدير الشارع الرياضي بمختلف أطيافه، وتوج كذلك بالمركز الأول في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لأفضل مكتب إعلامي على مستوى الدولة.

ونقل ناصر الظفري عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، لأعضاء الفريق شكر وتقدير السادة أعضاء مجلس إدارة النادي على رأسهم سعادة خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة.

كما أكد الظفري على مواصلة دعمهم اللامحدود للفريق الإعلامي، الذي يعتبر واجهة مشرفة للنادي ولإمارة عجمان، مشيداً بروح الإبداع للفريق التي هي نتاج لعشقهم لهذا الكيان الذي يشبه في تكاتفه الأسرة الواحدة التي تسود فيها روح المحبة والأخوة.

ومن جانبهم عبر أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة، التي هي ليست بغريبة على إدارة النادي، وأكدوا على سعادتهم بالانتماء للقلعة البرتقالية، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل الدؤوب في تمثيل النادي أفضل تمثيل، شاكرين التعاون والثقة والدعم اللامحدود الذي انعكس إبداعاً على تقديم الأفضل لتكون القلعة البرتقالية متفردة ومتميزة وفي الطليعة دائماً رياضياً وإعلامياً.