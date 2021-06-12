هوفمان مستمر مع "المانشافت" رغم الإصابة

برلين (د ب أ)

قال ماركوس سورج مساعد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إن جوناس هوفمان لاعب وسط المنتخب سيظل مع الفريق المشارك ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، على أمل التعافي في وقت ما من إصابته بالركبة.

وواجه هوفمان سوء حظ بسبب الإصابة والمرض مع المنتخب الأول وتعرض نفسه للأذى يوم الخميس، ولم يكن قادراً على التدرب مع الفريق وتم فحصه من قبل الجهاز الطبي.

وقال سورج: لو لم يكن لدينا أمل أن يلعب جوناس في البطولة، لما تواجد هنا. ويفتتح المنتخب الألماني مبارياته في المجموعة السادسة بمواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم يوم الثلاثاء المقبل في ميونيخ.

وقال تيمو فيرنر مهاجم المنتخب: نحن جاهزون، ومشتاقون للمشاركة في البطولة.