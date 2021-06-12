جيل بلجيكا «الذهبي» وحلم التتويج الأول

برلين (د ب أ)

يستهل المنتخب البلجيكي اليوم السبت مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بمواجهة نظيره الروسي في سان بطرسبرج في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، وذلك في الوقت الذي يأمل فيه «الجيل الذهبي» للمنتخب البلجيكي في التتويج بلقب كبير.

وأحرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا وتصدر التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم لفترة طويلة، لكن نجومه البارزين أمثال روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين يتطلعون إلى فوز «الجيل الذهبي» الحالي بأول لقب على المستوى الدولي.

ويغيب دي بروين، الذي يعد من العناصر الأساسية، عن صفوف المنتخب البلجيكي في مباراة اليوم بسبب الإصابات التي كان قد تعرض لها في الوجه، حيث لم يتوجه برفقة المنتخب إلى سان بطرسبرج.

ويفتقد المنتخب الروسي جهود لاعب خط الوسط أندري موستوفوي، الذي استبعد من البطولة إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقد استدعي رومان يفجينيف ليحل مكانه.

وتشهد المجموعة الثانية اليوم أيضا لقاء منتخب الدنمارك مع نظيره الفنلندي، بينما تشهد المجموعة الأولى لقاء منتخبي ويلز وسويسرا بعد أن افتتحت منافسات البطولة مساء الجمعة بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي 3/ صفر.