راشد بن حميد: مواجهة فيتنام «نهائي كؤوس»

معتز الشامي (دبي)

أبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ثقته في تعامل لاعبي المنتخب الوطني مع المحطة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، على أنها بمثابة نهائيات كؤوس، حيث سيرفع المنتخب شعار الفوز، لتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي والتأهل في صدارة المجموعة السابعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات المونديال.

وهنأ راشد بن حميد جميع اللاعبين عقب الفوز أمام إندونيسيا، بخماسية نظيفة، وحرص على تهنئة الجهازين الفني والإداري على الجهود المبذولة، وقال: فوز مستحق وأداء مميز للمنتخب، نهيء شعب الإمارات وجماهير «الأبيض» على تلك النتائج المشرفة والطيبة، التي أعادت الثقة في الفريق واللاعبين ورفعت المعنويات كما رفعت الطموحات.

وتابع: قدم منتخبنا أداء مميزاً ومستوى راقياً يرفع رأس كل إماراتي، المنتخب يقدم مستوى متميز يشير لمستقبل واعد لمنتخبنا في المباريات المقبلة سواء محطة الختام أمام ماليزيا أو في باقي مشوار التصفيات، لذلك أنا متفائل وأرى المنتخب على الطريق الصحيح، حيث أدى اللاعبون واجبهم بكل إخلاص، وما نراه هو انعكاس لروح الفريق الواحد، وأطالب اللاعبين بالاستمرارية لتحقيق الهدف المنشود.

وأضاف: هناك انسجام كبير وتفاهم بين اللاعبين كما نرى مهارات فنية راقية، تدفعنا للتخطيط للمستقبل بثقة مع الجهازين الفني والإداري، وما نراه اليوم، نتيجة لتخطيط عملنا عليه من جهاز فني وإداري ولاعبين، فهي شراكة نعمل عليها جميعاً في الاتحاد لتمثيل الدولة خير تمثيل في المحافل الخارجية.

وأكمل: مطالبتي للاعبين وللجماهير و من كل محب لرياضة الإمارات الوقوف مع المنتخب هذه المهمة، سواء إعلام أو جماهير، الكل يجب أن يقف بكل إخلاص لأن المنتخب في مهمة وطنية، وواجب علينا جميعاً الوقوف مع المنتخب في تلك المرحلة.