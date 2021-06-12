5 أرقام قياسية.. مبخوت من الصبر إلى المجد

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم يكن في مخيلة الكثيرين أن يحقق علي مبخوت نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة كل هذه الأرقام القياسية في تاريخ الكرة الإماراتية، لا سيما وأن بدايته كانت متعثرة، سواء مع الجزيرة أو المنتخب الأولمبي، حيث كان الحظ يعانده في الكثير من الفرص أمام مرمى المنافسين منذ ظهوره بالدوري عام 2009.

تحلى مبخوت بعدة صفات جعلت منه أيقونة هدافي الإمارات، أهمها الصبر وعدم اليأس والاستمرار في القتال على التسجيل حتى أصبح ماكينة الأهداف، وكذلك التدريب القتالي والسعي دوماً نحو تطوير نفسه ومهاراته التهديفية.

أما أهم ما ميز مبخوت فهو عدم تأثير الانتقادات على مسيرته، بل على العكس أخذ منها ما يفيده بتطير ذاته وترك منها ما يضره نفسياً ومعنوياً.

وحقق نجم الجزيرة والمنتخب الوطني مجموعة من الأرقام التاريخية التي من الصعب أن يصل إليها أي لاعب قريباً لا سيما، وأنه أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 75 هدفاً وأضحى ثاني هدافي العالم على مستوى المنتخبات من بين اللاعبين المتواجدين علي الساحة حالياً وتحديداً بعد الأسطورة البرتغالية رونالدو، في حين أنه تخطى الأسطورة ميسي واقترب من رقم بيليه.

وعلى الصعيد المحلي هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري بعد تسجيله 33 هدفاً في موسم 2016 عندما حصد الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور واقترب كثيراً من تحطيم رقم القناص فهد خميس الذي يمتلك من الأهداف 175 هدفاً في الدوري فيما يمتلك مبخوت 172 هدفاً ليكون على مقربة من الوصول للقب الهداف التاريخي للدوري، كما أنه اللاعب الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري الخليج العربي في عصر الاحتراف مرتين.