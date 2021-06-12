«الأبيض» يبدأ تحضيرات لقاء «حسم الصدارة» بـ «الثلج»!

معتز الشامي (دبي)

أغلق الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ملف مباراة إندونيسيا سريعاً، بعد الفوز العريض بخماسية، وتألق الخط الأمامي في التسجيل، وبدأ الهولندي مارفيك التحضير للمواجهة المرتقبة والحاسمة مساء «الثلاثاء» أمام منتخب فيتنام في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، سعياً لحسم صدارة الترتيب الذي يحتله المنتخب الفيتنامي بفارق نقطتين عن منتخبنا الوطني الذي انفرد بالوصافة، وسيلعب على فرصة واحدة هي الفوز ولا شيء غيره، للتأهل من الباب الكبير للمرحلة الثالثة والأخيرة من مشوار التصفيات.

وعمد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني لتجهيز اللاعبين وفق العملية المطبقة منذ بداية المباريات، والتي تبدأ بـ«حمام ثلج» عقب المباراة، وأيضاً حمام ثلج وماء بارد في اليوم التالي، بالإضافة لتدريبات تنشيطية في المسبح، والهدف منها إزالة الضغط والشد من العضلات والحصول على استرخاء عضلي يساعد في التعافي السريع لجميع اللاعبين، فضلاً عن تخفيف التدريبات، وهو ما كان له بالغ الأثر في تعافي المنتخب بصورة إيجابية وجيدة، وعدم تأثر اللاعبين بضغط المباريات وتقاربها مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يتم وضع نظام غذائي يساعد على تسريع عملية الاستشفاء، ما انعكس على قدرات اللاعبين داخل الملعب خلال المباريات الماضية.

وكان مارفيك قد عبر خلال المؤتمر الصحفي، عقب الفوز العريض على إندونيسيا بخماسية، عدم رضاه عن الغفوة التي أصابت اللاعبين بعد التقدم بهدفين، واستسهال المباراة والمنافس، ما أدى لحصول إندونيسيا على ركلة جزاء كان يمكن أن تحرج المنتخب لاحقاً.

وشدد الجهاز الفني على جميع اللاعبين، خلال المحاضرة الفنية بضرورة زيادة التركيز والتحلي بالجدية والالتزام التكتيكي والسعي للتعامل بذكاء مع المنافس الفيتنامي، الذي يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد على استغلال الأخطاء والثغرات في الخطوط الخلفية، ما يتطلب وعياً وحذراً، بالإضافة للتركيز في إنهاء الهجمات.

وطالب مارفيك من اللاعبين التحلي بالروح القتالية، حتى الثانية الأخيرة، وعدم تعجل الفوز في المباراة المقبلة، واللعب بهدوء أعصاب، والسعي لفرض أسلوب المنتخب، وعدم ترك المساحات لفيتنام الذي ينقل الكرات سريعاً، ويستطيع التحول من الدفاع للهجوم الخاطف بشكل سريع.