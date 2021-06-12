نجم «الليجا» يمتلك أغنية خاصة وبطل يومي للماراثون

مدريد (الاتحاد)

يمتلك حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك الكثير من المحطات في مسيرته وحياته التي قد لا يعرفها الجميع، بداية من انطلاقته الصعبة في إسبانيا، وأعز أصدقائه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وغيرها من الأمور التي تجعل منه شخصية رائعة دون أدنى شك، تكللت باختياره اليوم أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي 2020-2021.

يعد أوبلاك من أفضل حراس المرمى في العالم والفائز خمس مرات بجائزة «زامورا» لأفضل حارس في «الليجا»، لكن يان لم يكن الحارس الأساسي في بداية مسيرته مع أتلتيكو مدريد، حيث بدأ بوصفه الحارس الاحتياطي لزميله الأكثر خبرة ميجيل أنخيل مويا، رغم انضمامه بقيمة 16 مليون يورو في عام 2014، رقم قياسي لصفقة حارس مرمى في «الليجا» وقتها قادماً من بنفيكا.

في البداية لعب مباريات الكأس فقط، لكنه عزز مكانته مع الفريق الأول عندما شارك بديلاً لمويا المصاب في مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن في مارس 2015، بعد ذلك، لم ينظر للوراء أبداً.

بدأ يان مسيرته الكروية في صفوف أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، لذلك لم يكن جذب انتباه أكبر الأندية في أوروبا أمراً سهلاً له، وهو الذي كان يعيش على مسافة بعيدة جداً من ملعب تدريبات الفريق، حيث كان يتوجب عليه أن يركب الدراجة للوصول إلى التدريب يومياً، قاطعاً مسافة الرحلة ما بين الذهاب والعودة ما يعادل مسافة ماراثون تقريباً (26.2 ميل أو 42 كيلومتراً).

ينحدر أوبلاك من عائلة رياضية، حيث إن أخته الكبيرة تيا هي صانعة ألعاب أساسية في منتخب سلوفينا لكرة السلة وفريق براها في جمهورية التشيك، كما لعبت تيا سابقاً في المجر، سلوفاكيا، بولندا وموطنها الأصلي سلوفينيا، كما لعب ماتياز، والد أوبلاك، كرة القدم، كحارس مرمى على مستوى الهواة.

جنباً إلى جنب أوبلاك، فإن لوكا دونتشيتش نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، هو أحد النجوم البارزين الآخرين في الرياضة السلوفينية، وطور نجم دالاس مافريكس وحارس مرمى أتلتيكو صداقة قوية على مر السنين، لا سيما عندما كانا يعيشان في مدريد «لعب دونتشيتش دوراً مهماً في فريق ريال مدريد لكرة السلة بين عامي 2015 و2018» وغالباً ما كانا يلتقيان لقضاء بعض الوقت معاً.

يعتبر مشجعو أتلتيكو من بين الأكثر إبداعاً في «الليجا»، وقد أنشأوا أغنيتهم الخاصة لحارس المرمى، حيث قاموا بإعادة صياغة كلمات الأغنية الشهيرة «جوبا جوبي» لفرقة «جيبسي كينجز»، لتصبح «أوبلي، أوبلاك، كل يوم أحبك أكثر»، وهي الأغنية التي تصدح حول ملعب واندا ميتروبوليتانو في كل مباراة.