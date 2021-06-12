60 مباراة ترسم طريق نهائي «النصر للريشة»

دبي (الاتحاد)

حددت 60 مباراة قائمة بالمتأهلات إلى نهائي بطولة النصر للريشة الطائرة الصيفية للفتيات، والتي ينظمها نادي النصر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بمشاركة 95 لاعبة من المواطنات والوافدات.

وأعربت سهاد عويس مدربة فريق النصر، عن سعادتها بما قدمته المشاركات في البطولة من مستوى فني عالٍ يبعث على التفاؤل بمستقبل اللعبة بالدولة وخاصة من بنات الإمارات، رغم التواجد الجيد في البطولة الأولى بزوجي المواطنات.

وأوضحت أن معظم النتائج كانت متقاربة وحسمت المباريات بفارق بسيط، وأسفرت عن تأهل أمل يوسف وروضة الهاجري من نادي النصر للعب على المركزين الأول والثاني، عقب فوزهما على اللاعبتين بشرى النجار ونورو، وفي فردي الوافدات تأهلت للنهائي لاعبتا النصر إيرين ألكسندر وتابيه خان، واللاعبة مدحاميتا ساراندفيان من النصر.

وفي الزوجي بمنافسات المواطنات، صعد للمباراة النهائية زوجي النصر المكون من روضة الهاجري وأمل يوسف لتواجها زميلاتهما اللاعبتين هند الجناحي وشما عبدالله، وفي زوجي الوافدات تلعب على المراكز الأولى إيرين ألكسندر وألينا كاثوم من نادي النصر، مع اللاعبتين نيدهي ديسل وساكشي براكش من أكاديمية الرياضي الأول.