الصبر مفتاح فوز إيطاليا

روما (رويترز)

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، إن صبر فريقه أمام الأداء الدفاعي لتركيا، كان مفتاح الفوز 3-صفر في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في بطولة أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، لكنه سخر من وجود فريقه ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما أحبط الدفاع التركي أصحاب الأرض الذين هيمنوا على المباراة، لكن إيطاليا حسمت الفوز، بعدما سجلت الهدف الأول في الدقيقة 53.

وقال مانشيني: واجهنا العديد من الفرق فعلت ما فعلته تركيا الليلة، دافعوا بكثافة ومنحونا القليل من المساحة مما جعل من التسجيل صعباً، تحلى اللاعبون بالصبر، انتظرنا وواصلنا اللعب وحاولنا تسجيل هدف، وعندما نجحنا في ذلك قدم اللاعبون أداءً رائعاً.

وأضاف المدرب الإيطالي: لم يكن الشوط الأول سهلاً وفي مباراة مثل هذه، حتى لو وضعت تركيا جميع اللاعبين في الخلف، عندما تسجل هدفاً واحداً في الشوط الأول، تتغير المباراة.

واتفق تشيرو إيموبيلي مهاجم إيطاليا، الذي أحرز الهدف الثاني، بعدما افتتح التركي ميريه ديميرال التسجيل بالخطأ في مرماه، مع مدربه في أن الفريق قدم أداءً جيداً.

وقال: تحلينا بالصبر في الشوط الأول، تركيا فريق قوي وأزعج الكثير من المنتخبات الكبيرة، حاولنا إرهاقهم بتبادل الكرة يميناً ويساراً ومحاولة فتح خطوطهم، لسوء الحظ كنا نعاني من أجل اختراق دفاعهم، بدا الإرهاق واضحاً على تركيا بعد الاستراحة، بعد الهدف الأول منحونا بعض المساحة، حينها أظهرنا جودتنا.

ووضع الفوز إيطاليا في موقف قوي في المجموعة، التي تضم أيضاً سويسرا وويلز، لكن مانشيني ضحك عندما تلقى سؤالاً بشأن ما إذا كان منتخب بلاده بين المرشحين للفوز بالبطولة.

وقال: قدمنا أداءً جيداً، كان من المهم أن نبدأ بقوة في روما، وأعتقد أننا أرضينا الجميع، سواء الجماهير أو كل الإيطاليين الذين شاهدوا المباراة، لكن لا تزال هناك ست مباريات قبل التأهل للنهائي والكثير من المنتخبات الجيدة.