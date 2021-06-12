نادال ينصف منافسه.. يستحق الفوز

باريس (رويترز)

تعامل رفائيل نادال كعادته بكرم أخلاق رغم تجرعه أول خسارة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس منذ 2015، بهزيمته أمام نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في قبل النهائي الليلة الماضية، بقوله إن منافسه استحق الانتصار.

وكانت هذه الخسارة الثالثة فقط لنادال بطل رولان جاروس 13 مرة منذ مشاركته الأولى في 2005، وأول هزيمة له في 115 مباراة من خمس مجموعات على الملاعب الرملية بعد فوزه بالمجموعة الأولى.

ومع انخفاض درجة الحرارة مع بدء غروب الشمس، كانت ضربات نادال اللولبية أقل فعالية، وبدأ المصنف الأول ديوكوفيتش انتفاضة غير متوقعة عقب خسارته أول خمسة أشواط ليحقق الفوز 3-6 و6-3 و7-6 و6-2.

وقال نادال في مؤتمر صحفي: صحيح أنه ربما كانت الظروف أبطأ قليلاً في وقت لاحق من المباراة، كنا نلعب في طقس دافئ للغاية وردة فعل ضربات الكرة على الأرض عالياً، بعد دخول الليل الوضع تحول نحو الاتجاه المعاكس قليلاً، أليس كذلك؟ تراجعت قوة الضربات، هذه الظروف كانت أكثر ملائمة له.

وأضاف اللاعب الإسباني: لكن هذا لا يهم، هذا هو التنس، اللاعب الذي يستفيد أكثر من الظروف هو الذي يستحق الفوز، لذلك لا يوجد شك في أنه استحق الانتصار.

واعترف نادال المصنف الثالث أيضاً بأن اليوم لم يكن يومه رغم البداية الرائعة والسريعة التي لم تزعج ديوكوفيتش.

وقال: في بعض الأحيان تفوز وفي أحيان أخرى تخسر، حاولت تقديم أفضل ما لدي، ربما لم يكن أفضل يوم لي، حتى لو قاتلت، وقد بذلت مجهوداً كبيراً، أعني أن الضربات لم تكن فعالة الليلة، أمام لاعب مثله يتحرك إلى الكرة مبكراً، لا يمكن أن تجعله يخرج من أماكن تمركزه، الأمور كانت صعبة للغاية، رغم ذلك سنحت لي فرصة كبيرة في نقطة حسم المجموعة والنتيجة 6-5 ومع الإرسال الثاني، هذا ما حدث، أي شيء يمكن أن يحدث في تلك اللحظة.

وتابع: مثل هذه الأخطاء يمكن حدوثها، لكن إذا أردت الفوز لا يمكن أن ترتكب هذه الأخطاء، قدم أداءً رائعاً، كانت مباراة قوية، قدمت أفضل ما لدي، واليوم لم يكن يومي.