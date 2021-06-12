فيلادلفيا يقهر أتلانتا وصنز على مشارف نهائي الغرب

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تألق العملاق الكاميروني جويل إمبيد مع 27 نقطة وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على مضيفه أتلانتا هوكس 127-111، والتقدّم عليه 2-1 الجمعة في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما يقف فينيكس صنز على مشارف نهائي الغربية بعد تقدمه على دنفر ناجتس 3-صفر.

وبعد خطف أتلانتا المباراة الأولى من أرض فيلادلفيا، ردّ الأخير مستعيداً المبادرة، علماً أنه تصدر ترتيب المنطقة الشرقية بعد انتهاء الدور المنتظم مقابل مركز خامس لهوكس.

وأوقف فيلادلفيا سلسلة من 13 انتصاراً متتالياً لهوكس على أرضه، أمام 16400 متفرج على ملعب «فارم أرينا» في أتلانتا. وإلى نقاطه الـ27، أضاف إمبيد 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وساهم معه بتحقيق الفوز توبياس هاريس (22 نقطة) والأسترالي بن سيمونز (18). وتعرض إمبيد لسقطتين على أرض خلال المباراة، دون أن يصاب بأذى كبير «أنا بحال جيدة».

أضاف اللاعب المصاب أصلاً بغضروف ركبته اليمنى: أنا صامد. أنا أمشي. أنهيت المباراة. سأتابع النهوض. سأتابع القتال.

هكذا كنت منذ بدأت ممارسة كرة السلة». وتقام المباراة الرابعة مساء الاثنين في أتلانتا. ونجح فيلادلفيا بنسبة تسديد بلغت 52%، فيما كانت نسبته رائعة من خارج القوس مع 47%، مسجلاً 10 من 21 محاولة، مقارنة مع 6 فقط من أصل 23 لمضيفه.

وتطوّرت نسبة فيلادلفيا من خارج القوس مع تقدّم السلسلة، فكانت 34% في المباراة الأولى مقابل 46 في الثانية. قال سيمونز: كنت أحاول أن أرفع من وتيرة اللعب، البقاء عدوانياً وأصل إلى السلة وأدخل في الإيقاع. أعتقد أنني قمت بعمل جيد في الشوط الثاني».

ومرة جديدة، نجح لاعبو سيكسرز في احتواء نجم أتلانتا تراي يونغ الذي أنهى المباراة مع 28 نقطة في 37 دقيقة. أضاف للخاسر جون كولينز 23 نقطة، الصربي بوجدان بوجدانوفيتش 19 نقطة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 8 نقاط و16 متابعة. تقدّم فيلادلفيا 28-20 مع نهاية الربع الأول، وبفارق خمس نقاط قبل استراحة الشوطين (61-56)، عندما كان يونج برصيده 16 نقطة.

وقبض فيلادلفيا على مكامن المباراة في ربعها الثالث، متفوقاً 34-19 على خصمه وموسعاً الفارق إلى 20 نقطة مع الربع الأخير.

وخاض فيلادلفيا المباراة تحت أنظار أسطورته جوليوس إيرفينغ الذي قاده إلى لقبه الأخير في الدوري عام 1983. ويلعب الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل من نصف النهائي الثاني بين بروكلين نتس وميلووكي باكس، علماً أن الأول يتقدم 2-1.

وفي المنطقة الغربية، سجّل الهداف ديفن بوكر 28 نقطة والموزّع المخضرم كريس بول 27 و8 تمريرات حاسمة، ليقودا فينيكس صنز إلى وضع قدمه في المباراة النهاية بعد فوزه مرة ثالثة توالياً على دنفر ناجتس 116-102.

قال بوكر: نحن نرتقي في الوقت المناسب. الدور المنتظم جهّزنا لهذا النوع من المباريات». وأضاف للفائز جاي كراودر (14) وميكال بريدجز (11)، لتصبح الطريق معبدة أمام بلوغه النهائي، علما أنه يخوض المباراة الرابعة الأحد في دنفر.

قال كراودر عن إمكانية حسم السلسلة برباعية نظيفة:«لن تكون الأمور سهلة. نتوقع أن يقدّموا أفضل ما عندهم، ونحن أيضاً سنفعل ذلك». ويأمل فينيكس في بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

ولدى الخاسر، سجّل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الذي استلم جائزة أفضل لاعب هذا الموسم قبل المباراة، 32 نقطة و20 متابعة و10 تمريرات حاسمة. لكن هذه الـ«تريبل دابل» لم تكن كافية لثالث ترتيب المنطقة أمام وصيفها في الدور المنتظم.

أضاف للخاسر الذي يفتقد الكندي جمال موراي بسبب قطع الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، مونتي موريس (21) ومايكل بورتر (15) وويل بارتون (14). وتقدّم صنز في المباراة 21-8 ثم 37-27، قبل أن يقلّص دنفر الفارق إلى 55-59 عند الاستراحة.

واستهل فينيكس الربع الأخير بتسجيل ست نقاط توالياً، ليتقدم بفارق 20 نقطة قبل 10:17 دقائق على نهاية الوقت. قال بوكر: كان الجمهور رائعاً، هذه البلاي أوف تتمتع بقوة أكبر وهي أكثر بدنية.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل من مواجهة يوتا جاز المتصدر مع لوس أنجلوس كليبرز، علماً أن الأول يتقدم 2-صفر.