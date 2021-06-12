بارك سيو: نحافظ على «استراتيجية الفوز» أمام الإمارات

معتصم عبدالله (دبي)

يغيب الكوري الجنوبي بارك هانج سيو مدرب منتخب فيتنام عن المنطقة الفنية في المباراة الحاسمة أمام منتخب الإمارات الثلاثاء المقبل على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة في منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونال بارك هانج سيو الإنذار الثاني خلال التصفيات الحالية في الدقيقة 88 لمباراة ماليزيا في الجولة الماضية بقرار من الحكم الياباني ساتو ريوجي بعد اشتباكه مع أحد لاعبي المنتخب المنافس، بعدما نال البطاقة الصفراء الأولى في المباراة أمام تايلاند 0-0.

وتمسك منتخب فيتنام بصدارة المجموعة السابعة بفوزه على ماليزيا 2-1 على ستاد آل مكتوم في دبي، وسجل نجوين تين لينه (27) وكوي نجوك هاي (82 من ضربة جزاء) هدفي فيتنام، في حين أحرز جيليرمي دي باولا (72 من ضربة جزاء) هدف ماليزيا.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز الإمارات على إندونيسيا 5-0 على استاد زعبيل، وحافظ منتخب فيتنام على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، مقابل 15 نقطة للإمارات و9 لكل من تايلاند وماليزيا، ونقطة لإندونيسيا. وأعرب بارك هانج سيو عن سعادته بالفوز على ماليزيا قبل المواجهة المرتقبة أمام الإمارات.

وقال: المباراة لم تكن سهلة، وركلة الجزاء المحتسبة للمنافس أشعرتني بالحزن قليلاً، ومع ذلك كافح الفريق بشكل جيد وسعيد للغاية بالفوز والنقاط الثلاث التي تمثل فرصة للمضي قدماً في مشوار التصفيات. وأضاف: فخور جداً باللاعبين بعدما قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، والمؤكد أن الوصول إلى الدور الحاسم هو أمر يريده كل الفيتناميين، وهو شرف لي بالتأكيد، وسنعمل بجد في المباراة الأخيرة أمام الإمارات لتحقيق نتيجة جيدة.

وحول منتخب الإمارات، أوضح: شاهدت المنافس في مباراته أمام ماليزيا عن قرب، علاوة على المواجهة المباشرة أمام فيتنام في الذهاب، وهو منتخب قوي جداً بدليل وجوده ضمن منتخبات الصف الأول في آسيا من حيث النواحي الفنية والبدنية، لكننا سنعمل من أجل المحافظة على استراتيجيتنا في اللعب لأجل الفوز في المباراة المقبلة.

يذكر أن منتخب فيتنام أحرز تقدماً ملحوظاً منذ تولّى بارك زمام المنتخب في عام 2017، فتحت قيادة المدرب الكوري الجنوبي، وصل الفريق إلى دور الثمانية في كأس آسيا 2019، ولم يخرج من البطولة إلا إثر هزيمة بهدف يتيم (0-1) على يد اليابان، التي حلّت في نهاية المطاف وصيفة للبطل، ويعتمد منتخب فيتنام الحالي على مجموعة من المواهب الشابة التي تشكل العمود الفقري لتشكيلة بارك.