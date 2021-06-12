كوبا أميركا 2021 تجدد الصراع الثلاثي

أسونسيون (أ ف ب)

ارتفعت شعبية كرة القدم في أميركا الجنوبية مطلع القرن العشرين، بعدما نظّمت الأرجنتين مسابقة دولية عام 1910 بمناسبة ذكرى ثورة مايو، شاركت فيها تشيلي والأوروجواي وانسحبت البرازيل منها، لكنها لم تعتبر مسابقة رسمية بالنسبة لاتحاد أميركا الجنوبية الذي تأسس في 1916.

استضافت الأرجنتين في 1916، وهذه المرة بمناسبة الذكرى المئوية لاستقلالها، ما يعرف بالنسخة الأولى من كوبا أميركا تحت اسم كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم، بمشاركة 4 منتخبات ضمت أيضاً البرازيل وتشيلي والأوروجواي التي أحرزت اللقب على حساب الدولة المضيفة.

أول مباراة أقيمت في تاريخ البطولة جمعت منتخبي الأوروجواي وتشيلي في يوليو 1916 وانتهت بفوز الأوروجواي 4-صفر في بوينوس آيرس. خلال النسخة ظهرت الإكوادور والبارجواي والبيرو والأوروجواي وفنزويلا. في البداية، كان مقرراً أن تقام بطولة كوبا أميركا بشكل سنوي، فأجريت النسخة الثانية العام التالي في الأوروجواي التي احتفظت بلقبها وعلى حساب الأرجنتين بمشاركة الدول الأربع المؤسسة.

ونظراً لتفشي الإنفلونزا في ريو دي جانيرو عام 1918، استضافت البرازيل النسخة الثالثة في 1919، حيث احتاجت إلى مباراة فاصلة انتهت بالتمديد (1-صفر) لإنزال الأوروجواي عن عرشها. رابع المؤسسين تشيلي استضافت نسخة 1920، فابتسمت للأوروجواي على حساب الأرجنتين.

شاركت البارجواي أوّل مرة في المسابقة عام 1921 بعد انضمامها إلى الاتحاد القاري، فتوّجت الأرجنتين المضيفة لأوّل مرة. تناوبت الأوروجواي والأرجنتين السيطرة على المسابقة، فأحرزت الأولى ألقاب 1923 و1924 و1926 و1935 و1942 والثانية 1925 و1927 و1929 و1937 و1941 و1945 و1946 و1947.

لكن بعد النسخة الأولى من كأس العالم 1930 التي توجت بها الأوروجواي على حساب الأرجنتين 4-2، ساهم العداء بين الدولتين بتأجيل المسابقة عدة سنوات. عام 1935، أقيمت في البيرو النسخة الثالثة عشرة، والتي كانت بمثابة التأهل لألعاب برلين الأولمبية، فتوجت الأوروجواي بلقبها السابع. في 1939، أحرزت البيرو أول ألقابها على أرضها، عندما شاركت الإكوادور في النهائيات أول مرة وحلّت أخيرة، وذلك بعد انسحاب البرازيل والأرجنتين.

في الذكرى الـ440 لتأسيس سانتياجو، استضافت تشيلي نسخة 1941، فتم توسيع ملعب «ناسيونال» ليستضيف 70 ألف متفرج بدلاً من 30 ألف متفرج.

برغم طموحها الكبير، حلّت تشيلي ثالثة بعد سقوطها في المباراة الأخيرة في المجموعة أمام الأرجنتين البطلة 1-صفر. عرفت البطولة مرحلة مضطربة، فلم تنظم في أوقات ثابتة، واعتبرت عدة نسخ منها غير رسمية، قبل أن يعترف بها الاتحاد القاري لاحقاً. بصورة استثنائية في عام 1959 أقيمت بطولتان، الأولى في الأرجنتين التي حققت اللقب والثانية في الإكوادور وحققت الأوروجواي حينها اللقب.

في تلك الفترة، غابت بعض المنتخبات عن المشاركة ولم تعر البطولة أهمية، فيما أرسلت أخرى فرقها الرديفة، في نسخة 1959 التي أحرزتها الأوروجواي في الإكوادور، أرسلت البرازيل فريقاً من ولاية برنامبوكو فحلّت ثالثة.

وكان لتأسيس بطولة كوبا ليبرتادوريس للأندية عام 1959 أثره على المسابقة، فتوقفت بين 1967 و1975 عندما اكتسبت رسمياً اسم «كوبا أميركا» وأحرزتها البيرو في عدة دول مضيفة. أجريت المسابقة مرّة كلّ أربع سنوات بنظام مشابه حتى عام 1987، عندما توّجت الأوروجواي في عقر دار الأرجنتين، التي استضافتها لأوّل مرّة بعد غياب 28 عاماً، وذلك برغم مشاركة أبطال العالم 1986 وعلى رأسهم الأسطورة دييجو مارادونا.

قرّر الاتحاد القاري في 1986 إعادة النظام القديم من خلال استضافة دولة واحدة للنهائيات كل سنتين بين الأعضاء العشرة المنضوين تحت لوائه. هكذا، وبين 1987 و2001 أقيمت البطولة مناوبة على أرض الدول العشرة المؤلفة لـ«كونميبول». فترة شهدت صحوة برازيلية مع تتويج «سيليساو» عام 1989، عندما أحرزت على أرضها أوّل ألقابها الكبرى بعد تتويجها بمونديال 1970. في المقابل، توجت الأرجنتين بقيادة الهداف جابريال باتيستوتا بلقب 1991 في تشيلي بعد انتظار دام 21 عاماً.

في الإكوادور 1993، دُعي منتخبان من كونكاكاف، هما الولايات المتحدة والمكسيك، فحلت الأخيرة وصيفة أمام الأرجنتين (2-1).

استعادت الأوروجواي بريقها عندما أحرزت لقبها الرابع عشر على أرضها في 1995 على حساب البرازيل بركلات الترجيح. عرفت البرازيل بين 1997 و2007 مرحلة ذهبية، فتوجت أربع مرات في 1997 على ارتفاعات بوليفيا و1999 ضد الأوروجواي، عندما أهدر الأرجنتيني مارتن باليرمو 3 ركلات جزاء ضد كولومبيا في الدور الأول (صفر-3)، ثم أسقط «أوريفيردي» الأرجنتين في نهائيي 2004 و2007. ووحدها كولومبيا نجحت بخرق هيمنتها عندما توجت بلقب 2001 على أرضها ولأوّل مرة في تاريخها على حساب المكسيك 1-صفر، وعام ذاك فجّرت هندوراس مفاجأة كبرى بإقصائها البرازيل في ربع النهائي 2-صفر.

في 2011، ودّعت الأرجنتين المضيفة أمام الأوروجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي، على غرار البرازيل أمام الباراغواي، فخلت الساحة أمام الأوروجواي التي حصدت لقبها الخامس عشر أمام الباراجواي 3-صفر. وفي نسخة العام 2015، استحقت تشيلي لقبها الأول على أرضها، بعد تخطيها الأوروجواي والبيرو والأرجنتين في الأدوار الإقصائية.

وكرّر التشيليون السيناريو نفسه في نسخة 2016 وأمام الأرجنتين بالذات، ليتوجوا بالنسخة المئوية. أما النسخة الأخيرة في العام 2019، فكانت موعد البرازيل لفك صيام دام 12 عاماً عن الألقاب الكبيرة، بتتويجها باللقب على أرضها بتغلبها على البيرو 3-1.

وفي 46 نسخة حتى الآن منذ عام 1916، أحرزت ثمانية منتخبات من أميركا الجنوبية اللقب، باستثناء الإكوادور وفنزويلا.

منتخب الأوروجواي هو الأكثر تتويجاً حتى الآن مع 15 لقباً مقابل 14 للأرجنتين، فيما توجت البرازيل 9 مرات والباراجواي والبيرو وتشيلي مرتين وكولومبيا وبوليفيا مرة واحدة.