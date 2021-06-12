الهاملي يتابع تحضيرات «القوى» قبل «الألعاب البارالمبية»

دبي (الاتحاد)

اطمأن محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، خلال زيارة تفقدِّية لمقر إقامة منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، على متابعة سير مجرى التدريبات أثناء معسكر دبي التحضيري للألعاب البارالمبية طوكيو2021.

وأعرب الهاملي خلال الزيارة عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة من الجميع، والتي تهدف لخدمة أبنائنا من أصحاب الهمم ورفع راية الوطن في مختلف المحافل الدولية، وكذلك الاهتمام الكبير بجميع أفراد المنتخب الوطني، والحرص من قبل إدارة الفندق على توفير الأجواء المناسبة والقياسية التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوّة من معسكر دبيّ التحضيري لألعاب طوكيو البارالمبية 2021.

كما أثنى الهاملي على الأدوار التي يقوم بها الجهاز الفني والإداري للمنتخب للخروج بأفضل النتائج من هذا المعسكر، بالإضافة إلى الجهد الملموس والتفاني من قبل لاعبي منتخب ألعاب القوي من ذوي الهمم، مجدداً ثقته في قدرة فرسان الإرادة في جميع المحافل الدولية والقارية المقبلة.

وأشار ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، إلى أنه عقب المشاركة بالبطولتين التي أقيمتا في سويسرا، سواء بطولة نوتويل أو آربون للكراسي، وعقب مشاركة فريق الرمي في بطولة بولندا الدولية، التحق منتخب ألعاب القوى بمعسكر دبي في الفترة من 26 مايو وحتى 10 يونيو، حيث يعد هذا المعسكر هو آخر المعسكرات التحضيرية التي سيتم عقدها داخل الدولة، لتتحول بعدها فرق الكراسي والرمي لمعسكر خارجي من 11 يونيو وحتى 12 يوليو.

ويدخل المنتخب معسكرين خارجيين في إطار الاستعدادات النهائية والأخيرة للمنتخب قبل السفر إلى اليابان مباشرة، حيث إن الغرض من هذين المعسكرين هو الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين الذين تأهلوا للمشاركة في ألعاب طوكيو القادمة.