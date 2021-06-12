مليحة يضم «شقيقين» لدعم كرة الصالات

الشارقة (الاتحاد)

تعاقد نادي مليحة مع لاعبين موهوبين من أبناء منطقة مليحة، وقرر ضمهما إلى الفريق الأول لكرة قدم الصالات نظراً لقدراتهما، وأبرم النادي تعاقده مع عبد الرحمن سالم حارب بالعجيد الكتبي وشقيقه حارب.

يأتي ذلك التعاقد في إطار مواصلة نادي مليحة ومساعيه الجادة من أجل التعاقد مع أكثر من لاعب مواطن لدعم صفوف الفريق الأول لكرة قدم الصالات، الذي يستعد لانطلاقة الموسم الجديد في ظل التحضيرات المكثفة من قبل مجلس إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر وطنية مميزة.

ويشكل الثنائي عبدالرحمن وحارب إضافة نوعية للفريق بحسب محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس الإدارة الذي أكد أنهما قوة داعمة لفريق كرة الصالات نظراً لخبراتهما الكبيرة وتدرجهما منذ الطفولة في مختلف مراحل اللعب بكرة الصالات من مركز الطفل لمراكز الناشئة وصولاً للفريق الأول لكرة قدم الصالات.