«بيكاسو» يتحدي «الزاركا» في «اللقاء الرابع» لكأس الوثبة

وارجيم (الاتحاد)

يستضيف مضمار فان وارجيم في مملكة بلجيكا «الأحد»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

يقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها. وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 12 خيلاً، سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات، ويتصدر القائمة الجواد البلجيكي «الزاركا دي أي» لمالكها ومدربه يوهان فيرستربين وبقيادة جوريكو بوجارتس.

ويبحث الجواد البالغ من العمر 7 سنوات والمنحدر من نسل «البحر» عن لقب السباق، بعد سلسلة من النتائج الجيدة أبرزها الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بنفس المضمار الشهر الماضي لمسافة 2300 متر.

الجدير بالذكر أن «الزاركا» سبق له الفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1300 متر، والذي جري بمضمار دوندخت الهولندي يوم 16 يونيو 2019.

ويتحدي «بيكاسو تي» لاس بي أم لسباقات الخيول بإشراف مولد بوستما، وقيادة ستيفن هيلين، غريمه «الزاركا»، ويسعى لقلب الطاولة عليه في اللقاء الرابع، حيث سبق له أن حل الثاني بفارق عنق، وفي المركز الثالث مرتين عنه.

وينافس على اللقب «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، بإشراف سي وولترس، وقيادة أنجلينا باتست، الحائزة على المركز الثالث في سباق «أم الإمارات»، و«الحفار» بقيادة ستيفان برو، و«سايبل الموري» بقيادة ليز ديتيرن، وكلاهما بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.