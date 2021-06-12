مليون درهم من «الشارقة الرياضي» لتجهيز بطل الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

انطلق المعسكر التدريبي المغلق الذي ينظمه نادي الشارقة للشطرنج، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، لتحضير الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني والنادي، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين، استعداداً للمشاركة في المحافل والبطولات الدولية المقبلة وأهمها المشاركة في بطولة العالم للشطرنج، والتي ستنطلق في يوليو المقبل في مدينة سوتشي الروسية حيث سيشارك «الفتي الذهبي»، بعدما دخل قائمة أفضل 31 لاعباً على مستوى العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج السريع لشهر يونيو 2021.

وياتي هذا المعسكر وفق خطة عمل مدروسة للفتى الذهبي، بعدما اعتمد مجلس الشارقة الرياضي مبلغ مليون درهم لإعداد سالم خلال السنتين القادمتين، حيث قام النادي قد بوضع خطة الإعداد بالتعاون مع سالم ومدربه الرئيسي. ويتدرب سالم خلال معسكره الخاص مع الأستاذ الدولي الكبير والمدرب العالمي أليكسي درييف من روسيا، والذي كان قد أشرف عليه عام 2015 خلال مشاركة سالم في بطولة آسيا الدولية الفردية للشطرنج وحصوله على المركز الأول فيها.

كما انضم إلى المعسكر مدرب النادي الأستاذ الدولي الكبير اللاتفي فايوريل لوردا جيسكو لمساعدة سالم، والمشاركة في برنامج الإعداد وانطلق معسكر سالم في الأول من يونيو ويستمر حتى العاشر من يوليو بمعدل 7 ساعات يومياً.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته ودعمه الدائم واللامحدود للنادي ولأبنائه اللاعبين، مما أسفر عن تحقيق النتائج والإنجازات التي ترضي الطموحات.

كما تقدم رئيس النادي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة لمتابعتهما للنادي واللاعبين.

وثمن الشيخ سعود المعلا دعم مجلس الشارقة الرياضي ورئيسه عيسى هلال الحزامي لمتابعته واهتمامه بتطور اللاعبين وتفوقهم مما أدى لتحقيق الإنجازات.

وأشاد جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة للشطرنج بالدعم الخاص والمتابعة الدؤوبة التي يحظى بها الفتى الذهبي من قبل مجلس الشارقة الرياضي.