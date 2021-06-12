«الجودو» يواصل تحضيرات «الأولمبياد» في رومانيا وتركيا

أبوظبي (الاتحاد)

انتظم المنتخب الوطني الأول للجودو في معسكره المقام حالياً في رومانيا استعداداً لأولمبياد طوكيو، الذي يقام في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021، عقب مشاركه اللاعب فيكتور سكرتوف في وزن تحت 73 كجم ببطولة العالم التي اختتمت مؤخراً في بودابست، وأسهمت في إعداده بشكل جيد، حيث تمكن من الفوز على بطل أوروبا للشباب، قبل أن يخسر أمام السويدي تومي بطل بطولة أنطاليا التركية ووصيف بطولة العالم.

ولم يشارك إيفان ريما رينكو في منافسات وزن (تحت 100 كجم) ببطولة العالم، بعد أن رأى المالديفي باكال فياسيسلاف مدرب المنتخب إراحته لتأثره بإصابة خفيفة في الكتف، ليستعد بشكل جيد للأولمبياد.

ويعقب معسكر رومانيا السفر إلى تركيا لإقامة معسكر دولي في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 20 وحتى 30 يونيو الحالي، بمشاركة 5 منتخبات وهي بجانب الإمارات، أذربيجان، جورجيا، أوزبكستان، وتركيا، وتحدد الأسبوع الأول من يوليو المقبل موعداً للسفر إلى اليابان لإقامة معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين اتحاد المصارعة والجودو والجامعة اليابانية العريقة في ختام التحضير للأولمبياد.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصال مع ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، على سير برنامج إعداد المنتخب، وأشاد بالتطور الملحوظ للمنتخب بإشراف المدرب الجديد باكال، متمنياً أن يترجم ذلك في أولمبياد طوكيو بإنجاز جديد للجودو الإماراتي.

وثمن الدرعي ترحيب إدارة جامعة توكاي اليابانية بإقامة معسكر المنتخب قبل الأولمبياد لمزيد من الإعداد والتأقلم، كما أشاد الدرعي بجهود الاتحاد الدولي للجودو وتواصله مع اللجنة الأولمبية الدولية، مما أسهم في مشاركة فريق الرياضيين الأولمبيين اللاجئين الذي يضم 29 من الرياضيين من مختلف دول العالم في أولمبياد طوكيو.