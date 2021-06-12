مبابي: لست خائناً ولا مجنوناً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بينما يتواجد النجم الدولي الفرنسي الشاب كليان مبابي (22 عاماً) مع منتخب بلاده استعداداً للمباراة الأولى لـ«الديوك» في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» ضد منتخب ألمانيا «الثلاثاء»، فقد وجد وقتاً للحديث عن مستقبله مع ناديه باريس سان جيرمان، في حوار لمجلة «فرانس فوتبول»، التي ستتحول من الآن فصاعداً إلى مجلة شهرية بدلاً من كونها أسبوعية.

وقال مبابي إنه لم يتخذ أي قرار بشأن هذا المستقبل، وما زال في مرحلة التفكير في النادي الذي سوف يلعب له في الموسم المقبل. وأضاف مبابي المتوج ببطولة كأس العالم مع الديوك في روسيا 2018: أنا الآن في مكان يعجبني وأشعر فيه أنني في حالة جيدة، ولكن يبقى السؤال المهم: هل هذا هو المكان الأفضل بالنسبة لي؟ أنا لم أحدد الإجابة بعد.

ولا يرغب مبابي في التسرع، ولكن ناديه يريد معرفة قراره النهائي في أقرب فرصة، حتى يجد الوقت الكافي للبحث عن بديل «سوبر» في حال رحيله. وعندما سئل مبابي عن مشكلة تأخره في إعلان قراره، أكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، وقال: أعلم أن مشروعاً في وجودي يختلف عنه في عدم وجودي بالنسبة للنادي، ولكن سان جيرمان يفهم طلبي ويعلم أنني لست خائناً ولا مجنوناً.

وعلق قائلاً: أن تكون لاعباً كبيراً، فلابد أن تثبت ذلك خارج الملعب أيضاً، حيث يجب التصرف بأمانة وشرف.وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، وإذا لم يقرر الرحيل إلى نادٍ آخر، فإنه سيكمل هذا العقد حتى نهايته بصورة محترمة على حد قوله، وكان أعلن مراراً وتكراراً أنه إذا ما وقع عقداً جديداً مع سان جيرمان، فإنه سيكون في إطار مشروع طويل الأجل.

