«الأبيض».. «خماسية» على «طريق الحلم»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

واصل المنتخب الوطني الأول مسيرته الناجحة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، بالفوز بخماسية نظيفة مستحقة في مرمى إندونيسيا، على استاد زعبيل بنادي الوصل، محققاً الفوز الثالث على التوالي ليصل إلى النقطة 15، وهو يتأهب لمواجهة الحسم «الثلاثاء» المقبل في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة أمام فيتنام الذي فاز على ماليزيا (2-1) ويسبق «الأبيض» بفارق نقطتين في صدارة المجموعة، بأمل انتزاع الصدارة والتأهل إلى الدور الحاسم.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة). سجل أهداف «الأبيض»، علي مبخوت «هدفين» وفابيو ليما «هدفين» وتيجالي.

انتظر منتخبنا حتى الدقيقة 22 ليشكل خطورة حقيقية على مرمى إندونيسيا عندما سدد خلفان مبارك وأبعدها الحارس محمد رياندي ليتابعها علي مبخوت ويرسلها بيمناه مفتتحاً التسجيل لمنتخبنا بالهدف الأول في الدقيقة 22، وهو الهدف الرابع لمبخوت في مرمى إندونيسيا بالذات بعد ، وواصل «الأبيض» ضغطه بعد ذلك لينجح فابيو ليما في تسجيل هدفه الرابع في التصفيات، ويعزز تقدم المنتخب بالهدف الثاني برأسية رائعة بعد 6 دقائق مستفيداً من عرضية محمود خميس في الدقيقة 28.

واحتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء بعد لمسة يد على وليد عباس داخل المنطقة نفذها إيفان ديماس قائد منتخب إندونيسي وتألق علي خصيف في التصدي لها في الدقيقة 39، وبعدها هيأ على مبخوت بطريقة ذكية لخلفان مبارك لكن الحارس نجح في إبعادها لينهي «الأبيض» الشوط متقدماً بهدفين نظيفين.

وجاءت بداية الشوط الثاني مثيرة حيث شهدت الثواني الأولى منه فرصة لمبخوت اضطر الحارس للخروج من منطقته لإبعادها لتصل إلى ليما الذي أرسلها في المرمى الخالي، لكنها أخطأت الخشبات الثلاث، وأثمر الضغط عن ركلة جزاء ارتكبها أدم ستيانو مع خلفان مبارك أحرز منها علي مبخوت الهدف الثالث والثاني له شخصياً في المباراة ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في التصفيات وإلى 75 هدفاِ دولياِ خلال 91 مباراة.

وفي «سيناريو» مشابه لهدفه الأول، أضاف فابيو ليما الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من محمود خميس عند الدقيقة 55، وتألق حارس إندونيسيا في الوقت المتبقي من المباراة ومنع كما من الفرص الصعبة، قبل أن يضيف تيجالي أول أهدافه بالتصفيات ويتقدم لمنتخبنا بالهدف الخامس في مرمى إندونيسيا بعد تمريرة من ماجد حسن عند الدقيقة 86 بعد دخوله بديلاً لعلي مبخوت بـ5 دقائق لينتهي اللقاء بتجديد منتخبنا لفوزه على إندونيسيا في الدور الثاني بخماسية نظيفة بعد أن كان قد فاز عليه بالنتيجة ذاتها في الدور الأول.