«الكلاب الضالة» في «الثالث»!

علي معالي (الشارقة)

فاز منتخب الفلبين على جوام بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي جرت مساء اليوم على استاد الشارقة.

سجل الأهداف أنجيل جويرادو في الدقيقة 12، ومارك وينهوفر في الدقيقة 60، ومارك هارتمان قبل النهاية بدقيقتين. ويتصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة كاملة من سبع مباريات، مقابل 13 نقطة من ست مباريات للصين و10 من سبع مباريات للفلبين و6 للمالديف ولا شيء لجوام، حيث ضمن المنتخب السوري الفوز بصدارة المجموعة والتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

وبهذه النتيجة حافظ منتخب «الكلاب الضالة» على ترتيبه في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 10 نقاط وبقي جوام بلا رصيد من النقاط، وتقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الصين مع سوريا، والفلبين مع المالديف. وكانت المباريات السابقة لمنتخب الفلبين شهدت خسارته أمام سوريا 2-5 قبل أن يفوز على جوام 4-1 ويتعادل مع الصين 0-0 ثم الفوز على المالديف 2-1 والخسارة أمام سوريا 0-1 وأمام الصين 0-2.

في المقابل خسر منتخب جوام مبارياته السبع السابقة أمام المالديف 0-1 والفلبين 1-4 والصين 0-7 وسوريا 0-4 والمالديف 1-3 والصين 0-7 وأمام سوريا 0-3.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين. سيطر المنتخب الفلبيني على المباراة من البداية للنهاية وكانت نسبة الاستحواذ أكبر دليل على ذلك بنسبة 71% مقابل 29%.