تسيتسيباس.. الإنجاز اليوناني الأول!





باريس (أ ف ب)

أصبح ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسًا عالميًا، أول يوناني يبلغ نهائي بطولة كبرى للتنس، بفوزه الجمعة على الألماني ألكسندر زفيريف السادس في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات 6-3، 6-3، 4-6، 4-6، 6-3.

وبعد انتهاء مشواره عند المربع الأخير ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة في البطولات الكبرى «أستراليا المفتوحة في 2019 و2021» ورولان جاروس العام الماضي، نجح تسيتسيباس أخيرًا في فك هذه العقدة.

ويلاقي اليوناني في المباراة النهائية الفائز في نصف النهائي الثاني في وقت لاحق اليوم، بين الإسباني رافايل نادال حامل اللقب في باريس 13 مرة والمصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش اللذين يتواجهان للمرة الـ58.