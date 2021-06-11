كارتيرون يأسف لشائعات رحيله عن الزمالك

القاهرة (د ب أ)

أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أسفه إزاء شائعات رحيله عن تدريب الفريق، بعدما سافر في فترة إجازة خلال فترة توقف الدوري المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

وقال المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة، إن البعض تحدث عن رحيله عن القلعة البيضاء وعدم عودته من جديد، لكنه شدد على رغبته في البقاء وقيادة الزمالك لتحقيق البطولات.

وأوضح المدرب الفرنسي أن جماهير ناديه لا تعلم أن الشهور الماضية كانت صعبة على اللاعبين، وأن الزمالك ينافس في ظروف صعبة، مشيراً إلى عدم شكوى اللاعبين من تلك الظروف.

وشدد على خوض فريقه لمباريات عديدة في وقت قصير للغاية، كما كشف عن سر عصبيته في مباراة الإسماعيلي ببطولة كأس مصر، حيث أشار إلى أن سبب ذلك هو الحكم الذي أشهر العديد من البطاقات للاعبيه وهو ما تسبب في غضبه.

وقال كاتيرون: لم يكن من المفترض أن أنزل للملعب، أو أن أقدم على فعل ذلك التصرف بالرغم من الظلم التحكيمي الذي كان يتعرض له فريقي. ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بعد خوضه 25 مباراة، بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 19 مباراة فقط.