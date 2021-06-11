مدرب روسيا: تشكيلة بلجيكا لا تقهر





سان بطرسبرج (رويترز)

قال ستانيسلاس تشيرتشيسوف مدرب روسيا، إن نظيره روبرتو مارتينيز لا يزال يملك تشكيلة لا تقهر، رغم غياب لاعبين مؤثرين في خط الوسط قبل مواجهتهما في افتتاح المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يسافر دي بروين مع بلجيكا لخوض المباراة الأولى أمام روسيا في سان بطرسبرج، حيث يواصل التعافي من إصابة بكسر في تجويف العين والأنف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وخضع لعملية جراحية صغيرة بعد ذلك، قبل الانضمام لزملائه في المنتخب الاثنين الماضي، كما يتعافى لاعب الوسط أكسل فيتسل من إصابة في أربطة الكاحل.

وصعدت بلجيكا لقبل نهائي كأس العالم 2018 وتحتل صدارة تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات في آخر ثلاث سنوات.

وقال تشيرتشيسوف: لديهم 18 لاعباً من تشكيلة كأس العالم على حد علمي، قابلناهم ثلاث مرات كانت كلها مباريات مثيرة وممتعة للجماهير، نعكف على دراستهم وهدفنا غدا الظهور بأفضل صورة، تجرعنا هزيمتين لكن دعونا لا ننسى أن منتخب بلجيكا فريق رائع.

وتلقى المنتخب الروسي ضربة موجعة، بعد أن أعلن اليوم أن المدافع رومان يفجينيف انضم للتشكيلة المشاركة في بطولة أوروبا، بديلاً للاعب الوسط أندريه موستوفوي الذي أصيب بفيروس كورونا.

وستتركز الأضواء على المهاجم الروسي فارع الطول وقائد الفريق أرتيم جيوبا، الذي سجل 29 هدفاً لبلاده ليصبح على بعد هدفين فقط من أن يكون الهداف التاريخي.

وقال جيوبا إن غياب دي بروين يمثل خسارة كبيرة لبلجيكا لكنها لا تزال مرشحة لتصدر المجموعة.

وقال جيوبا: أتذكر مدى قوة منتخب بلجيكا وقدراته التنظيمية وانضباطه. أعرف تماما ما الذي يتعين علي القيام به خلال المباراة. نملك الخبرة وقمنا بتحليل كافة المباريات".