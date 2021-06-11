بيل لا يعرف القلق رغم قلة أهدافه الدولية





باكو(أ ف ب)

أكد مهاجم وقائد المنتخب الويلزي جاريث بيل، عدم قلقه من قلّة نجاعته التهديفية على الصعيد الدولي، عشية خوض منتخب بلاده مباراته الأولى أمام سويسرا في باكو مع انطلاق كأس أمم أوروبا 2020.

وسجل بيل «31 عاماً» آخر أهدافه الدولية بقميص بلاده أمام كرواتيا في أكتوبر 2019، لكنه لعب دور ممرّر الكرات إلى زملائه مع أربع تمريرات حاسمة في مبارياته السبع الأخيرة.

قال الويلزي: لا يهمّ، لقد مررت كرات حاسمة، ما زلت مساهماً لست قلقاً، وتابع: في حال حصلت على فرص للتسجيل، آمل أن أترجمها إلى أهداف.

ويبلغ رصيد مهاجم ريال مدريد الإسباني الذي أمضى الموسم المنصرم معاراً إلى فريقه السابق توتنهام الإنجليزي، 33 هدفاً في 92 مباراة دولية مذ أن بدأ مسيرته بقميص بلاده في عام 2006.

ويمرّ بيل بفترة عجاف، إذ خاض سلسلة من 11 مباراة لم يسجل خلالها. ورغم قلّة نجاعته التهديفية، إلا أن بيل حصل على دعم مدربه روبرت بايج، الذي سيقود المنتخب في النهائيات بدلاً من ريان جيجز الملاحق بدعوى قضائية على خلفيه ضرب صديقته السابقة.

قال بايج: ليست نهاية العالم، هو لا يسجل، لكنه يمرر الكرات الحاسمة، وتابع: في حال لا يسجل فمن المهم أن يمرر الكرات، وهذا ما يفعله.

وتستهل ويلز مبارياتها في النهائيات التي أُرجئت من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا في أذربيجان السبت أمام سويسرا ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي إيطاليا وتركيا اللذين يقصان الشريط الافتتاحي للبطولة الجمعة على الملعب الأولمبي في روما.