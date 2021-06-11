السر في الرقم 17.. تشيلسي بطلاً لـ«يورو 2020»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» هي بطولة خاصة للمنتخبات، إلا أن تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا حصد لقباً جديداً فيها، من خلال حصوله على لقب الأكثر تمثيلاً في البطولة بين أندية العالم، حيث يمثله 17 لاعباً من 8 منتخبات مختلفة، أبرزها منتخبات إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وإسبانيا، فيما يأتي كانتي وفيرنر وجيرو وكوفاسيتش على قمة أشهر ممثلي «البلوز» في البطولة.

وكما كان الحال في دوري أبطال أوروبا جاء مانشستر سيتي وصيفاً للقب الأكثر تمثيلاً بوجود 15 لاعباً من قائمته، موزعين بين 7 منتخبات في البطولة أشهرهم البلجيكي دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينج، فيما كان المركز الثالث من نصيب بايرن ميونيخ الذي يمثله في الحدث 14 لاعباً يمثلون أبرع منتخبات أبرزهم المهاجم البولندي الكبير ليفاندوفيسكي والقناص الألماني مولر.

وكان المركز الرابع في ترتب الأندية الأكثر تمثيلاً للبطولة، من نصيب يوفنتوس أعرق الأندية الإيطالية الذي يمثله 12 لاعباً في البطولة، يمثلون 8 منتخبات، وفيما كانت المفاجأة في المركز الخامس الذي احتله نادي دينامو كييف الأوكراني الذي يمثله 11 لاعباً عشرة منهم يمثلون منتخب أوكرانيا.

وسادساً جاء مانشستر يونايتد حيث يمثله 10 لاعبين، وتساوى معه في الرصيد نفسه ناديي بروسيا دورتموند مونشنجلادباخ الألمانيين، وسابعاً حل ليفربول بوجود 9 لاعبين بين منتخبات القارة العجوز، وشاركه في المركز نفسه ناديي لايبزيج من ألمانيا وأتلانتا الإيطالي.

فيما حل ثامناً خمسة أندية برصيد 8 لاعبين لكل من إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، أما المركز العاشر فقد تشارك فيه 7 أندية بسبعة لاعبين لكل ناد أشهرها أتليتيكو مدريد وليستر سيتي وليدز يونايتد.

أما المفاجأة الكبرى فكانت باحتلال العملاق الإسباني ريال مدريد المركز العاشر بوجود 6 لاعبين فقط من بين صفوفه بين منتخبات البطولة، أشهرهم كريم بنزيمة نجم هجوم فرنسا، وكذلك الحال بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي يمثله 6 لاعبين أيضاً.