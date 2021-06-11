دي بروين يغيب عن المواجهة الأولى





بروكسل (رويترز)

أكد منتخب بلجيكا أن لاعبه كيفن دي بروين، سيغيب عن مباراة الفريق الأولى في بطولة أوروبا 2020 في مواجهة المنتخب الروسي غداً السبت.

وأصيب دي بروين بكسر في تجويف العين والأنف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وخضع لعملية جراحية صغيرة بعد ذلك، قبل الانضمام لزملائه في المنتخب الاثنين الماضي.

كما يتعافى لاعب الوسط أكسل فيتسل من إصابة في أربطة الكاحل.

وقال المنتخب البلجيكي عبر حسابه على موقع تويتر: أكسل فيتسل وكيفن دي بروين لم يسافرا مع الفريق إلى روسيا، وظلا في المركز التدريبي للفريق في بليجيكا من أجل استكمال عملية التعافي.

ويعد دي بروين أحد أهم اللاعبين الذين يعول عليهم منتخب بلاده للتقدم إلى أبعد مستويات المنافسة في يورو 2020، حيث يطمح المنتخب البلجيكي أن يحافظ علي تصدره للتصنيف العالمي من خلال تحقيق مركز يليق بثالث العالم، الذي حققه الفريق في مونديال روسيا 2018.