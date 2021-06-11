مدافع إندونيسيا يستنجد بالجماهير قبل مواجهة «الأبيض»!

مراد المصري (دبي)

طلب عارف ساتريا مدافع منتخب إندونيسيا من جماهير بلاده الدعاء لهم قبل لقاء منتخبنا الوطني مساء اليوم في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام في بلاده: نحن كلاعبين أيضاً لا نريد أن نخسر مرة أخرى، نريد أن نحقق الفوز لكنه بالتأكيد أمر ليس سهلاً، من أجل ذلك، سنعمل بجدية أكبر ونطلب الدعاء والدعم من مشجعي كرة القدم الإندونيسيين.

واعتبر اللاعب أن منتخبنا الوطني يتسلح بالروح القتالية بالنظر لتواجد جماهيره على مدرجات استاد زعبيل، وقال: الإمارات لديها دوافعها الخاصة، ورغبتها الواضحة بتحقيق الفوز، وعملنا بجد من أجل الاستشفاء من الخسارة أمام فيتنام في المباراة الماضية، ومواجهتنا أمام الإمارات ستكون أصعب لكننا سنقاتل فيها، ونتطلع للاستفادة من عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن اللقاء الماضي.