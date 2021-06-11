«ناش دوز» يواجه «معالي مسقط» في كأس الوثبة

وارسو (الاتحاد)

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً، ويقام السباق لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 5.000 يورو.

ويتصدر قائمة الخيول المهر «ناش دوز» لدي بوريس بإشراف دبليو أوكولوسكي، وبقيادة أس مورا الذي يبحث عن اللقب، وهو المرشح الأول للفوز، ويواجه المهرة «معالي مسقط» لمربط مسقط، بإشراف أم بوركوسكي، وقيادة دي ساباتيبكوف.

وينافس على اللقب أيضاً كل من «صني دي لوب» ليحي راشد المسروري، بقيادة أس أباييف، و«أوماندور جال» لميتزا جودلوسكا، بإشراف نفس المالك، وبقيادة متصدر لائحة الفرسان اشتيبان مازور، و«أطلس» لام جانيكوسكي بإشراف نفس المالك، وقيادة جي ريزنكوف.

وهناك «فرحات» لام ستيلماسيزك، بإشراف أم ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي، و«سوبرا» لنورويسكاي، بإشراف نفس المالك، وقيادة كي مازور.

