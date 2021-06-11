النصر يتألق في «الريشة الطائرة للسيدات»

دبي (الاتحاد)

تختتم مساء «السبت» منافسات بطولة نادي النصر الصيفية للريشة الطائرة الأولى للسيدات، والتي ينظمها نادي النصر، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ولجنة الريشة الطائرة في اتحاد كرة الطاولة.

تميزت انطلاقة البطولة بالإثارة والندية، وبرزت في مقدمة اللاعبات المواطنات بمنافسات الفردي اللاعبة أمل يوسف من نادي النصر بفوزها العريض على اللاعبة حصة يوسف من أكاديمية شرطة دبي، كما فازت كوثر الصايغ من نادي النصر على هند عبد الله، ونجحت اللاعبة بشرى النجار بتحقيق الفوز على اللاعبة عبير أحمد من نادي النصر.

وبنهاية الدور الأول لبطولة المواطنات تأهلت للأدوار النهائية كلا من اللاعبة هند الجناحي وفاطمة باقر وروضة سعيد الهاجري، واللاعبة نورو بوانجا وأمل يوسف.

وفي منافسات الزوجي الذي شهد مشاركة 15 فريقاً تأهلت للدور النهائي كل من أمل يوسف وروضة الهلي من فريق النصر، واللاعبات بشرى النجار وروضة المريخي من ابوظبي، والزوجي المكون من أميرة البلوشي وخولة جاسم من شرطة دبي، كما تأهل للنهائي الزوجي شما سعيد وهند الجناحي من نادي النصر.

وشهد منافسات اليوم الأول والذي امتد على مدار 4 ساعات، أكثر من 30 مباراة كل من احمد الجناحي المدير التنفيذي للألعاب الجماعية بنادي النصر وجعفر إبراهيم مدير تطوير اللعبة بدبي والمدير الفني بلجنة اللعبة محمود طيفور، ونسرين بن درويش رئيس قسم الأنشطة النسائية بالنصر مشرفة البطولة، وسهاد عويس مدربة فريق النصر، إلى جانب العديد من أولياء أمور اللاعبات.