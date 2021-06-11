فيدال ينضم إلى الوصل

مراد المصري (دبي)

انضم دورجي فيدال إلى الطاقم التدريبي لنادي الوصل لتولي مسؤولية تدريب حراس المرمى في الفريق، قادماً من نادي إنترناسيونال البرازيلي، ليكمل عمل من سبقه في الإشراف على الحراس.

وسبق أن عمل فيدال مع أودير هيلمان مدرب الوصل خلال تواجده في نفس النادي البرازيلي، وهو ما يجعله يثق بقدرته على تولي هذه المهمة بنجاح خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر فيدال أحد أهم المدربين في مسيرة أليسون بيكر حارس مرمى المنتخب البرازيلي، ونادي ليفربول الإنجليزي في الوقت الحالي، وأفضل حارس في العالم خلال العام الماضي في حفل جوائز الفيفا، حيث تولى الإشراف على تدريباته بين عامي 2015 و 2016 ، قبل أن ينضم الحارس إلى صفوف روما الإيطالي وقتها، ثم إلى «الريدز».

