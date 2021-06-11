«فارس» يتحدى الانتقادات بحثاً عن «المجد الثالث»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

لم تنتقص الانتقادات التي واجهها فارس جمعة مدافع الوحدة، من معنويات اللاعب وروحه العالية، ليبقى دائماً رقماً صعباً في دفاع الوحدة، وهو ما دفع «العنابي» لتمديد عقده لـ18 شهراً في فبراير الماضي، لتكون الفرصة متاحة أمام فارس لتحقيق إنجاز شخصي والفوز بدرع دوري الخليج العربي مع الوحدة الضلع الثالث لمثلث كبار أندية «العاصمة» في الموسم الجديد، بعد أن توج به مع العين والجزيرة اللذان سبق له الدفاع عن ألوانهما، كما أنه أيضاً لو وفق الوحدة في التتويج بالبطولة بعد 12 موسماً من الغياب سيعانق فارس البطولة مع الهولندي تين كات، المدرب الذي سبق وأن قاد الجزيرة لتحقيق اللقب.

فارس جمعة الذي وصل عدد مبارياته مع الأندية الثلاثة في الدوري إلى 216 مباراة، أحرز فيها 17 هدفاً لينضم بذلك إلى قائمة المدافعين الهدافين في المسابقة، قدم موسماً جيداً، رغم أن الوحدة لم يكن في أفضل حالاته، وخاض اللاعب مع فريقه 19 مباراة وسجل هدفاً وصنع آخر، لكن تميزه الأكبر والذي جاء ترجمة لخبرته الكبيرة في الملاعب كان في دوري أبطال آسيا هذا العام بدءاً من لقاء الزوراء في الملحق، ثم المباريات الـ6 في مرحلة المجموعات، والتي سجل هدفاً فيها كذلك، وكانت مساهمته فعالة في تحقيق الفريق لتأهل مستحق إلى دور الـ16 من البطولة.

ومن أكثر مميزات فارس الروح القتالية والتمركز الجيد، والقدرة على قراءة المنافس في منطقة فريقه، فضلاً عن إجادته تسجيل الأهداف وبشكل خاص من الضربات الرأسية، وسيكون للاعب دور مقدر في الموسم الجديد الذي يرفع فيه ناديه شعار الفوز بالدوري، وبدأ تعزيزات مبكرة لتحقيق هذه الغاية منها الاحتفاظ بلاعبي الخبرة وتجديد عقد فارس بالذات بجانب التعاقد مع عبد العزيز صنقور مدافع شباب الأهلي مؤخراً، وفي الهجوم أيضاً جاءت التعزيزات مبكرة بصفقة عمر خريبين في الشتاء الماضي.

وحسم الوحدة التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو من وقت مبكر ليكون ضمن الفريق بالموسم المقبل، وما زالت مساعي النادي جارية للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي يجيد اللعب في الجهة اليسرى ولاعب أو لاعبين مواطنين، ليحلم فارس جمعة وزملاؤه من القدامى والجدد بإعادة الدرع إلى أصحاب السعادة بعد طول غياب!