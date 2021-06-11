جوردي ألبا: رحيل سواريز عن برشلونة «مهزلة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وصف النجم الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة، قرار النادي «الكتالوني» ببيع نجمه الأوروجوياني لويس سواريز، لمنافسه أتلتيكو مدريد، بأنه «مهزلة»، وقال إن البارسا أخطأ خطأً كبيراً بإجباره على الرحيل لأحد المنافسين الكبار في الدوري الإسباني وبسعر منخفض جداً.

وانتقل سواريز إلى أتلتيكو في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو، لينهي بذلك 6 سنوات من التألق والإبداع والألقاب والبطولات في «كامب نو»، وليتم الحكم عليه في نهاية المطاف بأنه لا يلبي حاجة الفريق، نظراً لكبر سنه، ولكنه أثبت مع أتلتيكو إنه مازال في أوج تألقه وتوهجه، وأسهم بقوة في حصول «الروخي بلانكوس» على بطولة الليجا، بعد 7 سنوات من الغياب.

وأضاف ألبا في حديث لشبكة راديو كادينا سير: لقد أعطى سواريز الكثير للبارسا، ولم يعطه النادي شيئاً في المقابل.

وقال: انظروا، لقد فاز أتليتكو بالليجا، وأنا لا أحب ذلك، وبعيداً عن كوننا أصدقاء ، فإنني أتساءل: أين يمكن أن نجد مهاجماً مثله؟ هناك لاعبون كثيرون جيدين، ولكن ما قدمه سواريز للبارسا يفوق الوصف، ولايقدر أحد على أن يصنعه.

وتابع ألبا: لقد فاز بالليجا وأخرس ألسنة كثيرة تحدثت عن كبر سنه وعدم فائدته للفريق، وأستطيع أن أقول إن الجو داخل الفريق كان رائعاً في وجوده معنا، لأنه من الشخصيات الرائعة ، وكان يعمل بجد ضمن المجموعة، وأرقامه تتحدث عنه، فهو ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة.