نتائج القاهرة ترفع معنويات «رماية الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، قادمة من جمهورية مصر العربية، في أعقاب مشاركتها في البطولة العربية للرماية، والتي اختتمت على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وشهدت مشاركة 75 رامياً ورامية يمثلون عشر دول هي الإمارات والكويت ومصر وقطر والسعودية والأردن وسوريا وفلسطين وموريتانيا، بينهم 45 رامياً في رماية التراب.

وشهدت البطولة منافسة قوية رغم عدم تحقيق أرقام قياسية بسبب صعوبة الميادين، ويكفي أن السعودي سعيد المطيري صاحب ذهبية العرب في «الاسكيت» قبل سنوات قليلة تأهل إلى النهائيات برصيد 115 طبقاً، كما تأهل الكويتي طلال الرشيدي في رماية التراب برصيد 116 طبقاً، وهو الحائز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم مؤخراً في لوناتو بإيطاليا والمتحفز للمشاركة في الأولمبياد الشهر المقبل.

وظفر نجم منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» سيف خليفة بن فطيس بالميدالية الذهبية على صعيد الرجال العرب، والميدالية الذهبية أيضاً في بطولة الجائزة الكبرى لتشكل دافعاً معنوياً كبيراً له خلال مشاركته المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تنطلق يوليو المقبل.