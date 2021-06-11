«زايد العليا لأصحاب الهمم» تدعم كأس العالم للرماية البارالمبية

أبوظبي (الاتحاد)

استجابت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم لطلب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية في ليما عاصمة جمهورية بيرو، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 يونيو الجاري، من خلال تقديم خبراتها التنظيمية للمساعدة في إنجاح استضافة منافسات البطولة، وذلك في إطار سعي المؤسسة لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة.

وأبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم في مجال التوعية والإجراءات الاحترازية و الوقائية من كوفيد-19، مع اللجنة المنظمة للبطولة، حيث جرت مراسم التوقيع عبر تقنيات «الاتصال المرئي»، بحضور سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومحمد الشامسي سفير الإمارات لدى جمهورية البيرو، وماركو أنطونيو سانتيفانييس القنصل العام للبيرو في الإمارات، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعبدالله الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية.

ووقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين، وعن اللجنة المنظمة في بيرو لويزا فيلار جالفيز رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة لدى دولة البيرو.

وتأتي تلك الخطوة عقب تلقي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين طلب من قبل الاتحاد الدولي لرماية أصحاب الهمم بنقل خبرات المؤسسة من إجراءات وممارسات ناجحة ومتميزة ضمن أعلى معايير الحماية والأمان، والتي جرى تطبيقها خلال استضافة إمارة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021، وتوفير الدعم للبيرو لإقامة البطولة من خلال ضمان اتباع الإجراءات ذاتها التي تم اتباعها في بطولة أبوظبي.

واتخذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خطواتها التنفيذية مع الشريك الاستراتيجي الصحي والداعم للبطولة شركة طموح للرعاية الصحية، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الجانبين لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاحترازية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة دولة الامارات لدى جمهورية البيرو، حيث سيتم فتح مختبر متنقل لتحليل الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بمقر إقامة المنافسات بالعاصمة ليما، ودعم البطولة بإجراء فحوصات PCR بعدد إجمالي قدره 3000 فحص مخبري لجميع المشاركين واللجنة المنظمة والعاملين والزوار، وتوفير المعقمات والكمامات والأدوات الخاصة بالتعقيم وملابس الاستخدام الواحد لسائقي الحافلات المخصصة للوفود.