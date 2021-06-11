ألقاب منتخبات يورو 2020.. مزيج من «الألوان» و«الحيوانات» و«الحكايات»

مراد المصري (دبي)

تتميز المنتخبات المشاركة في نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020 " بامتلاكها أسماء خاصة، تميز كل منها بكنية مرتبطة إما بلون أو حيوان أو قصص تاريخية تربطه بهذا الاسم، الذي يشتهر به منتخبات فيما تبقى منتخبات أخرى قد لا تعرف الجماهير ألقابها.

تبرز العديد من المنتخبات المشاركة في يورو 2020 التي ترتبط أسماؤها بالألوان، على رأسها إيطاليا المعروفة بلقب "الآزوري" ويعني الأزرق باللغة الإيطالية وهناك أوكرانيا " المعروف بـ "الأزرق والأصفر" والدنمارك "الأحمر والأبيض" حسب ألوان علمي كل بلد منهما، أما منتخب إسبانيا فيحمل لقب "لا روخا" ومعناها باللغة الإسبانية اللون الأحمر نسبة للزي الذي يشتهر به.

الألقاب المرتبطة بالحيوانات من الأكثر شيوعاً ومنها على سبيل المثال فرنسا المعروف بمنتخب "الديوك"، حيث يتواجد الديك كشعار للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بوصفه من الدلالات التاريخية في البلاد.

ويحمل منتخب إنجلترا لقب "الأسود الثلاثة" لوجود هذه الأسود ذات الدلالات التاريخية على شعار اتحاد الكرة، ويحمل منتخب ويلز لقب "التنانين" نسبة إلى التنين الموجود في علم الدولة وهو تنين الملك كادوالادور ملك مقاطعة غوينيد المرتبط بقصة تاريخية بالبلاد.

فنلندا يعرف بمنتخب طائر "البُوم" الذي أوقف مباراة جمعت فنلندا وبلجيكا خلال التصفيات الأوروبية في عام 2007، قبل أن يعاود التحليق وحققت فنلندا الفوز في تلك المباراة، أما مقدونيا الشمالية فيحمل منتخبها لقب "الوشق" وهو حيوان مهدد بالانقراض مشهور في تلك الدولة وتوجد صورته على عملة الدولة.

بلجيكا تُعرف بلقب "الشياطين الحمر" بعدما أطلقت صحيفة هولندية هذا اللقب عليهم عقب مباراة ودية جمعة المنتخبين في عام 1905، عندما أشارت أن بعض لاعبي بلجيكا قاموا بمجهود كبير مثل الشياطين الحمر.

البعض الآخر معروف بمسمى المنتخب فقط لكن بحسب اللغة في بلاده مثل ألمانيا "المانشافت" والبرتغال "السيلساو" وعربياً تتميز بشهرة أخرى مثل ألمانيا التي يطلق عليها "الماكينات" والبرتغال "برازيل أوروبا".

ومن أبرز الألقاب الأخرى سلوفاكيا تحمل لقب "الصقور" واسكتلندا "جيش الترتان" والنمسا "أبنائنا" وهولندا "الطواحين" أو "البرتقالي".