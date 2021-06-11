نصف مليار ريال تهدد الأندية السعودية في الانتقالات الصيفية

رضا سليم (دبي)

يواجه 13 نادياً بالدوري السعودي أزمة الحصول على رخصة الكفاءة المالية، بسبب الديون المتراكمة عليها والتي وصلت إلى 627 مليون ريال، وتمثل هذه الديون عقبة كبيرة أمام الأندية في تسجيل لاعبيها خلال فترة الانتقالات في "الميركاتو" الصيفي، الذي يبدأ يوم 27 يونيو الجاري ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وتواجه هذه الأندية صعوبة في الوفاء بالمتطلبات نظراً لحجم الديون العالي الذي تعاني منه، كما أنه من شروط الحصول على الكفاءة المالية عدم جدولة المستحقات التي لم يحصل عليها اللاعبون أو الأجهزة الفنية والإدارية، أو مستحقات الأندية الأخرى من انتقالات لاعبين أو غيرها حتى نهاية أبريل الماضي، ومنحت لجنة الكفاءة الأندية مهلة أقصاها 21 أغسطس المقبل.

يذكر أن الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021، للقضاء على ديون الأندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقالات، حتى يتمكنوا من تسجيل لاعبين جدد في قوائمهم.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد كشفت عن نتائج لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، حيث تضمنت إجمالي الالتزامات المالية الواجب سدادها حتى يوم 30 من أبريل الماضي.

وتصدر نادي اتحاد جدة قائمة الأندية صاحبة الالتزامات الأعلى بديون بلغت قيمتها (140.304.083) ريال سعودي، وجاء خلفه نادي النصر بالتزامات وصلت إلى (135.907.339) ريال، وبلغت التزامات نادي الأهلي (124.383.600) ريال، فيما جاء نادي الشباب رابعاً في القائمة بالتزامات وصلت إلى (68.478.291) ريال، فيما حل الهلال بطل الدوري في الترتيب السادس بعد الوحدة الخامس بالتزامات وصلت إلى (24.832.951) ريال.

ودخل القائمة 13 نادياً فيما لم يتم تسجيل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل الماضي على أندية الفيصلي والفتح وأبها، وباتت هذه الأندية أول الحاصلين على رخصة الكفاءة المالية، التي تسمح لها بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشمل الالتزامات بعض البنود مثل مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية من بيع اللاعبين ورواتب الموظفين والمدربين واللاعبين، ومستحقات قضايا صادر بها أحكام نهائية، كما أوضحت الوزارة أن تسديد الالتزامات يتيح للأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي بموجبها يتم الموافقة على تسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين بالأندية.