أرقام وغرائب من وحي قوائم منتخبات "يورو 2020"!

عمرو عبيد (القاهرة)

يخوض كل منتخب منافسات "يورو 2020" بقائمة تضم 26 لاعباً، باستثناء "لاروخا" الذي اكتفي بـ24 مقاتلاً، بينما يُنافس "الطواحين" في البطولة بـ25 لاعباً مثلما هو الحال مع بولندا، وأضاف المنتخب التشيكي لاعباً في النهاية ليصل إلى "القائمة الكاملة".

المنتخب البلجيكي يملك القوام الأكبر سناً بين جميع المنتخبات، حيث يبلغ متوسط أعمار "الشياطين الحمر" 28.7 عاماً، ويضم بين صفوفه المدافع توماس فيرمايلين صاحب الـ35 عاماً، مقابل المهاجم الصغير جيريمي دوكو ابن الـ19 لاعب ستاد رين الفرنسي، ويبتعد عنه منتخب السويد بفارق ضئيل جداً بمتوسط يبلغ 28.6 عاماً، حيث تجاوز ما يقارب نصف عدد اللاعبين حاجز الـ30 عاماً، وأكبرهم هما "ثنائي شارة القيادة" أندرياس جرانكفيست وسيباستيان لارسون وكلاهما تجاوز عمره 36 عاماً.

منتخب تركيا هو صاحب معدل الأعمار الأصغر على الإطلاق في البطولة بـ 24.6 عاماً، وتتراوح أعمار 92% من لاعبيه بين الـ20 والـ27 عاماً، يليه مباشرة منتخب إنجلترا بمتوسط 24.8 عاماً، ويضم 15 لاعباً أكبرهم تجاوز عمره الـ25 وأصغرهم 17 عاماً.

أكبر اللاعبين سناً في تلك النسخة هو الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبيرج بعمر 38 عاماً و262 يوماً، كما تجاوز لاعبان آخران حاجز الـ38 عاماً أيضاً، وهما المدافع البرتغالي الشهير بيبي وحارس المرمى الاسكتلندي كريج جوردون، ويوجد لاعبان فقط بلغا الـ17 من عمرهما ويُعد البولندي كاسبر كوزلوفسكي هو أصغر لاعب في البطولة بعمر 17 عاماً و238 يوماً، يليه الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط بروسيا دورتموند الألماني.

وتجاوزت أعمار 6 لاعبين الـ18 عاماً بينهم ثنائي منتخب أوكرانيا سوداكوف لاعب شاختار وزابارني مدافع دينامو كييف، وكلاهما وُلد في 1 سبتمبر 2002، بجانب الأشهر جمال موسيالا نجم ألمانيا الواعد، والإسباني بيدري لاعب برشلونة.

24 لاعباً يحملون شارة القيادة في منتخباتهم، وأكبرهم عمراً على الإطلاق هو مهاجم مقدونيا جوران بانديف بـ 37 عاماً، بينما الأصغر هو أندرو روبرتسون نجم ليفربول بـ 27 عاماً و92 يوماً، بفارق 7 أشهر عن الإنجليزي هاري كين، كما تضم القوائم 72 حارس مرمى، ويعتبر الفرنسي هوجو لوريس هو "عميد الحراس" بعدما شارك في 125 مباراة دولية، وإذا كان الأكبر هو الهولندي ستيكلنبيرج، فإن الأصغر هو الحارس الثالث في أوكرانيا، أناتولي تروبين، بـ 19 عاماً و314 يوماً.