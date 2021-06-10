«الأبيض» وإندونيسيا.. خطوة نحو الصدارة

معتز الشامي (دبي)

«لا صوت يعلو فوق صوت الفوز والخروج بالعلامة الكاملة»، هذا هو حال منتخبنا خلال مشواره بمباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، فالكل داخل معسكر الفريق اتفق على مضاعفة الجهود والتضحية، لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي الإماراتي، والجماهير التي تتكبد عناء الحضور، وتقديم الدعم للأبيض، الذي يلعب في التصفيات على أمل حسم بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة.

ويواجه منتخبنا الوطني اليوم نظيره الإندونيسي على استاد زعبيل بنادي الوصل عند الثامنة و45 مساء، في المواجهة قبل الأخيرة من مشوار التصفيات بالمرحلة الثانية، والتي يرفع فيها المنتخب شعار الفوز، ولا شيء غيره، لحسم صدارة المجموعة بشكل نهائي، وتأكيد هذا الحسم في المواجهة الأخيرة أمام منتخب فيتنام المتصدر الحالي بفارق نقطتين عن الأبيض، وذلك يوم 15 الجاري.

وتكتسب مواجهة اليوم أهمية خاصة، كون المنتخب الإندونيسي سيواجه «الأبيض» وليس لديه ما يخسره بعدما قبع في قاع الترتيب، خصوصاً أن جميع نتائجه مع الفريق الوصيف سيتم شطبها، بناءً على تعديل الاتحاد الآسيوي الأخير الخاص بالتصفيات ومشوارها.

وعمد الجهاز الفني لمنتخبنا على تحذير اللاعبين من خطورة فريق إندونيسيا، الذي يلعب بأريحية كبيرة، ومن دون أية ضغوط، وهو الذي نجح في إحراج منتخب تايلاند وإبعاده عن المنافسة مؤقتاً، بتعادل إيجابي في افتتاح مشوار البطولة المجمعة التي تقام في دبي حتى 15 الجاري.

وشدد مارفيك في محاضرته الأخيرة للاعبين، على ضرورة احترام المنافس، واللعب بدوافع الفوز وبروح قتالية عالية، وعدم ترك المنافس يفرض أسلوبه، لاسيما اللعب على الأطراف ومن العمق وفي الوسط، وطالب اللاعبين بنقل الكرة بشكل سريع واستغلال مهارة التسديد من خارج الجزاء، كون لاعبي إندونيسيا يميلون للعب العنيف، وهو ما يخشى جهاز المنتخب أن يكلفنا خسارة أي لاعب أمام فيتنام في المحطة الأخيرة من التصفيات.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني عن اللاعبين بعدما نفذوا تدريبات استشفائية خاصة، في أحواض السباحة وحمامات الثلج، بالإضافة لتدريبات استرخاء للعضلات خلال اليومين الماضيين، مع تكثيف الجوانب النظرية وشرح خطة اللعب وأسلوب مواجهة المنتخب الإندونيسي عبر المحاضرات النظرية بالفيديو.

ويمتلك المنتخب الوطني 12 نقطة حالياً في وصافة المجموعة السابعة، بفارق نقطتين عن فيتنام المتصدر، و3 نقاط عن تايلاند صاحب الترتيب الثالث، الذي سيلتقي أمام منتخب ماليزيا مساء اليوم في التوقيت نفسه.