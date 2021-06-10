كو يتسلم مفاتيح فلورنسا بعد 40 عاماً على إنجازه القياسي

فلورنسا (رويترز)

تسلم البريطاني سيباستيان كو مفاتيح مدينة فلورنسا، بمناسبة مرور 40 عاماً على تحطيمه الرقم القياسي العالمي لسباق 800 متر في المدينة الإيطالية.

وسجل كو دقيقة واحدة و41.73 ثانية في العاشر من يونيو 1981 وظل هذا الرقم صامداً حتى 1997 حين حطمه الدنماركي ويلسون كيبكيتر.

ومن وقتها تم تحطيمه مرة واحدة أخرى بواسطة الكيني ديفيد روديشا، الذي يحمل الرقم القياسي العالمي حاليا وكان ذلك في 2012. وحصل كو على أرفع جائزة في فلورنسا قبل انطلاق لقاء الدوري الماسي في المدينة.

وقال كو الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: لا أصدق أن 40 عاماً مرت منذ تلك الليلة التي لا تنسى.

وأضاف كو البالغ عمره 64 عاماً: منحتني فلورنسا واحدة من أفضل الذكريات في مسيرتي وتربطني بها علاقة ساحرة من وقتها، تشرفت بتسلم مفاتيح المدينة التي أعشقها. كما حصل كو، البطل الأولمبي في سباق 1500 متر في 1980 و1984، أيضاً على جائزة تحتوي على جزء من المضمار الذي حقق عليه الرقم القياسي.