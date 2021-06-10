أستون فيلا يضم نجم «شامبيونشيب» في صفقة قياسية

لندن (د ب أ)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع الأرجنتيني إيمليانو بوينديا في صفقة قياسية للنادي لم يتم الكشف عن قيمتها.

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الرسمي، أن بوينديا «24 عاماً» وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع الفريق قادماً من نوريتش سيتي، وذلك بعدما أنهى الفحص الطبي وشروطه الشخصية مع الفريق عقب نهاية مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "إيمليانو أنهى لتوه موسما أكثر من رائع ومنح نوريتش لقب دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب» مساهماً في إحراز وصناعة 31 هدفاً، كما أنه توج بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وأضاف: "إنه إضافة مميزة كمهاجم في العمق وفي دور اللاعب رقم عشرة، نحن سعداء لأن لدينا صفقة مثيرة ومبكرة للغاية في سوق الانتقالات الصيفية، ونتطلع لتواجد إيمليانو معنا في فترة الإعداد للموسم الجديد".

وكان أستون فيلا قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الحادي عشر برصيد 55 نقطة.