شين تاي مدرب إندونيسيا: ليس لدينا ما نخسره أمام «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أكد شين تاي يونج، مدرب المنتخب الإندونيسي، أن فريقه ليس لديه ما يخسره في مواجهة الأبيض الإماراتي مساء الغد، مشيراً إلى أن لديه عدداً من اللاعبين الشباب قليلي الخبرة، لكنه قرر اصطحابهم للمشاركة في التصفيات من أجل منحهم الخبرة اللازمة للبناء للمستقبل، وعن المباراة قال: نحترم المنتخب الإماراتي، ولكن نحن سنلعب بأسلوبنا، وسنستغل الضغوط التي يعاني منها المنافس لرغبته في الفوز، ونحاول الانقضاض من أجل التسجيل. وعن طريقة اللعب والتشكيلة وما إذا كان سيلعب بأسلوب دفاعي، قال: نحن نلعب بتوازن في الأداء بشكل عام، بالتأكيد المنتخب الإماراتي يمتلك هجوماً قوياً للغاية، وعلينا الحذر دفاعياً أمامه، ولكننا لن نلعب بطريقة دفاعية بحتة، لكن سنلعب بكل ثقة وهدفنا هو بناء منتخب يمتلك ثقافة الفوز، واللعب من دون خوف من أي فريق، وهو ما سيحتاج وقتاً، لكننا نسير بخطى متسارعة وبشكل جيد، ونمتلك لاعبين شباباً لديهم طموحات كبيرة للمستقبل.