«كاس» تلزم النجم وكوليبالي بسداد 1.4 مليون دولار للأهلي المصري

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ألزمت نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأحمر السابق، بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي، مضافًا إليها غرامات سنوية قدرها 15%، اعتباراً من أكتوبر 2019 مع إلزام النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن «كاس» أيدت القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلزام النجم الساحلي واللاعب ذات المبلغ المشار إليه.

وكان كوليبالي قد غادر مصر بصورة مفاجئة، رغم استمرار تعاقده مع الأهلي في وقت سابق.

أضاف الأهلي أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت كاس الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالحه.