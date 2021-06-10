مارفيك يساند مبخوت بالتجاهل



معتز الشامي

معتز الشامي (دبي)

كشف الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الإماراتي، أن الجهاز الفني يقوم بجهود كبيرة مع الجهاز الطبي لتأهيل اللاعبين وتعويدهم على التعامل بشكل احترافي مع ضغط المباريات واللعب في هذا الطقس المرتفع الحرارة، مشيراً إلى نجاح فلسفة الاستشفاء التي يتم تطبيقها، حيث يستعيد أغلب اللاعبين عافيتهم البدنية والفنية سريعاً للاستعداد للمباراة التي تلى الأخرى بفارق زمني بسيط. وكشف مارفيك الطريقة التي يتبعها للتعامل مع علي مبخوت الهدف التاريخي للمنتخب الوطني الإماراتي، برصيد 74 هدفاً، لاسيما وأنه أضاع عدة فرصة سهلة أمام المرمى وبعضها والشباك خالية أمام منتخب تايلاند في المباراة الأخيرة، وقال مارفيك: الطريقة الوحيد الجيد لدعم علي في هذا الأمر، هو عدم التحدث فيه مطلقاً، ونوه مارفيك للثقة الكبيرة في لاعبيه بشكل عام وفي علي مبخوت تحديداً كهداف كبير قادر على تخطي تلك الكبوة. وعلى الجانب الأخر، لفت المدرب الهولندي إلى أنه ومنذ اليوم الأول له مع المنتخب في يناير الماضي، وهو يتحدث عن رغبته في بناء فريق يمتلك القدرات والشخصية الفنية داخل الملعب، وقال: نحن ما زلنا في الطريق لذلك، ولكن هناك تصاعد كبير في التفاهم والأداء والتجانس بين اللاعبين، هناك إيجابيات كثيرة، صحيح أننا لم نصل بعد للمستوى الذي نريده وننتظره ولكني راضي عما حققناه حتى الآن، وإذا ظهرت أي نقاط سلبية، نسعى لعلاجها بشكل فوري وسريع. وتطريق مارفيك للحديث عن مباراة اندونيسيا، مشيراً إلى أن المنتخب سيلعب بدوافع الفوز لمواصلة المشوار الذي بدأ بتحقيق فوزين متتاليين، وقال: الهدف هو الوصول لصدارة الترتيب، ذلك الأمر لن يحدث إلا بالفوز في أخر مباراتين، نحن الآن هدفنا الفوز أمام إندونيسيا ودرسنا هذا المنتخب جيداً، ومستعدون لمواجهته وبعدها سنفتح ملف مباراة فيتنام في ختام التصفيات.