من ذاكرة 10 يونيو.. جوارديولا يسجل هدفه الأخير في «الليجا»

برشلونة (الاتحاد)

لم يكن التسجيل من المهام الأساسية خلال سنوات بيب جوارديولا الـ 11 كلاعب محوري أنيق في خط وسط برشلونة، لكنه نجح في تسجيل ستة أهداف خلال 263 مباراة خاضها في الدوري الإسباني لكرة القدم، آخرها جاء في في مباراته قبل الأخيرة مع النادي الكتالوني، من ركلة حرة ليفتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 على ملعب ريال بلد الوليد في مثل هذا اليوم «10 يونيو» من عام 2001.

بالطبع عاد جوارديولا لاحقاً إلى كامب نو، حيث نجح بقيادة الفريق الرديف برشلونة «ب» من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية في العام الوحيد الذي درب فيه الفريق في موسم 2007 - 2008، قبل أن يصبح مدرب الفريق الأول لـ «البلوجرانا» لمدة أربعة سنوات حقق فيها الفوز بـ 14 لقباً من أصل 19 بطولة شارك فيها، بما في ذلك 3 ألقاب في الدوري «الليجا» ودوري أبطال أوروبا مرتين، وبعد المزيد من المجد في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، يقود الآن مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحقق الكثير من النجاحات هناك.