«فينالدوم الحرّ» يختار المغامرة الباريسية

باريس (أ ف ب)

افتتح باريس سان جيرمان الفرنسي موسم انتقالاته بصفقة هامة بعد ضمّه الأربعاء، بعقد حرّ لاعب الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم، الذي أمضى خمسة أعوام مع ليفربول الإنجليزي، وأحرز معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ونجح سان جرمان في ضم فينالدوم «75 مباراة دولية» لتعزيز خط وسطه الذي تعرّض لانتقادات في السنوات الأخيرة. ووقّع ابن روتردام البالغ 30 عامًا عقدًا حتى 2024، بحسب ما أعلن الفريق في بيان.

وقال فينالدوم: الانضمام إلى باريس سان جرمان تحدّ جديد لي، أنضم إلى أحد أبرز الفرق في أوروبا وأتوق لتقديم رغبتي وتصميمي لهذا المشروع الطموح".

وكان برشلونة الإسباني في طليعة المرشحين لضمّ اللاعب الدولي، إلا أن سان جيرمان الذي خسر لقب الدوري المحلي لمصلحة ليل، نجح في جذب "جيني" نظرًا لعرضه المالي الأكبر بحسب تقارير صحفية.

وكان كلوب قال في 2019: هل هو لاعب الوسط المثالي؟ من وجهة نظر تقنية، نعم بنسبة 100%. يملك كل ما تحتاجه. نشأ في فينورد واحترف بعمر السادسة عشرة، وترك بصمة لا تُنسى في ليفربول القادم إليه من نيوكاسل عام 2016. في إحدى ليالي مايو 2019، وفي ملعب ممتلئ، سجّل ثنائية ساهمت في قلب تأخر ليفربول صفر-3 والفوز على برشلونة 4-صفر من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعدها بشهر، أحرز لقب دوري الأبطال ضد توتنهام الإنجليزي بإشراف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو... مدربه المستقبلي في باريس. قال فينالدوم بعد مباراته الـ237 الأخيرة مع ليفربول: أحببت أن ألعب أكثر في ليفربول، لكن الأمور لم تجرِ كما هو مخطط، يجب أن ابدأ مغامرة جديدة.

ويمنح فينالدوم خيارًا هامًا لباريس، إذ لا يتعرض لإصابات كثيرة ويلعب في مراكز متعددة، بالإضافة إلى نجاحه في تسجيل الأهداف على غرار رباعيته في الدوري مع نيوكاسل عام 2015.

بين الإصابات، الإيقافات أو فيروس كورونا، دفع سان جرمان في الموسم الماضي ثمنًا باهظًا، برغم وصول السنغالي إدريسا جي، الأرجنتيني لياندرو باريديس، الإسباني أندر هيريرا وغيرهم في الوسط لدعم الإيطالي ماركو فيراتي.

ويلهث سان جيرمان وراء دوري الأبطال، بعد أن بلغ النهائي في 2020 ونصف النهائي في 2021. وبالإضافة الى التعاقد المحتمل مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، يسعى باريس للحفاظ على جوهرة هجومه الشاب كيليان مبابي.

ولم يعط الدولي مبابي بعد موافقته على تمديد عقده الذي ينتهي في 2022، وبحسب الصحف المحلية، يريد "كيكي" رؤية شكل الفريق ليقرر استمراره مع الفريق من عدمه، فيما أكدت إدارة ناديه أنها لن تتخلى عنه.

ومع قدوم فينالدوم، كأولى صفقات الموسم المقبل، يأمل سان جرمان في أن يكون ساهم إلى حد ما بإقناع مبابي بالبقاء مع الفريق الذي يضم أيضًا النجم البرازيلي نيمار.