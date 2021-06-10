«عدو رونالدو» حكماً لافتتاحية يورو

روما (أ ف ب)

سيتولى الهولندي داني ماكيلي تحكيم المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا لكرة القدم الجمعة, في روما بين إيطاليا وتركيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة الخميس.

وستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكماً رابعاً في المباراة، لتصبح أول سيدة تشارك في قيادة إحدى مباريات كأس أوروبا للذكور.

وسيعاون ماكيلي «38 عاماً» مواطناه هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، بالإضافة إلى حكم الفيديو المساعد الهولندي الآخر كيفن بلوم.

وأشرف ماكيلي على نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" 2020 بين إشبيلية الإسباني وإنتر الإيطالي (3-2)، وكان الحكم الذي أشرف على المباراة المعادة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا، التي توقفت بسبب اتهامات عنصرية لحكم المباراة الروماني.

وكانت قراراته محط جدل في مارس الماضي، عندما ألغى هدفاً للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة صربيا ضمن تصفيات مونديال 2022 (2-2). قدّم اعتذاره بعدها لإلغاء الهدف برغم تجاوز الكرة خط المرمى.